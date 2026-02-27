logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Зеленский озвучил темпы мобилизации: сколько Украина и Россия привлекают людей в месяц
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский озвучил темпы мобилизации: сколько Украина и Россия привлекают людей в месяц

Баланс сил на фронте: Зеленский сравнил уровень мобилизации в Украине и РФ и отметил рост оружия

27 февраля 2026, 23:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистом Sky News привел актуальные данные по мобилизационным процессам в Украине и стране-агрессоре. По словам главы государства, сейчас Украина мобилизует примерно 30-34 тысяч человек в месяц, тогда как Россия привлекает в армию ориентировочно на 10 тысяч человек больше.

Зеленский озвучил темпы мобилизации: сколько Украина и Россия привлекают людей в месяц

Зеленский озвучил темпы мобилизации: сколько Украина и Россия привлекают людей в месяц

Основной проблемой на фронте остается истощение личного состава, требующего регулярных ротаций для поддержания боеспособности подразделений.

"Мы мобилизуем, что можем, и даже с таким количеством всегда есть вопросы от кого-то, какое-то направление, что им нужно больше, потому что они хотят больше ротаций, и они правы, потому что люди устали. Когда устал, мораль падает. Это ясно. Надеюсь, командиры справятся лучше", — подчеркнул Президент.

В то же время Зеленский отметил, что, несмотря на численное преимущество врага в живой силе, техническое оснащение украинской армии улучшается.

"Но если сравнить, сейчас больше дронов, больше оружия, и стали использовать больше дальнобойного. Так и стараемся, чтобы каждая бригада получила минимум людей, но они это получат", — добавил он.

Таким образом, стратегия Генштаба направлена на усиление бригад необходимым минимумом подготовленных бойцов в сочетании с технологическим преимуществом на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Роман Каптелов сообщил о дерзком инциденте, который произошел с ним вечером 27 февраля в Днепре. По словам политика, его автомобиль заблокировали неизвестные с оружием.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости