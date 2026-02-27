Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистом Sky News привел актуальные данные по мобилизационным процессам в Украине и стране-агрессоре. По словам главы государства, сейчас Украина мобилизует примерно 30-34 тысяч человек в месяц, тогда как Россия привлекает в армию ориентировочно на 10 тысяч человек больше.

Зеленский озвучил темпы мобилизации: сколько Украина и Россия привлекают людей в месяц

Основной проблемой на фронте остается истощение личного состава, требующего регулярных ротаций для поддержания боеспособности подразделений.

"Мы мобилизуем, что можем, и даже с таким количеством всегда есть вопросы от кого-то, какое-то направление, что им нужно больше, потому что они хотят больше ротаций, и они правы, потому что люди устали. Когда устал, мораль падает. Это ясно. Надеюсь, командиры справятся лучше", — подчеркнул Президент.

В то же время Зеленский отметил, что, несмотря на численное преимущество врага в живой силе, техническое оснащение украинской армии улучшается.

"Но если сравнить, сейчас больше дронов, больше оружия, и стали использовать больше дальнобойного. Так и стараемся, чтобы каждая бригада получила минимум людей, но они это получат", — добавил он.

Таким образом, стратегия Генштаба направлена на усиление бригад необходимым минимумом подготовленных бойцов в сочетании с технологическим преимуществом на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Роман Каптелов сообщил о дерзком инциденте, который произошел с ним вечером 27 февраля в Днепре. По словам политика, его автомобиль заблокировали неизвестные с оружием.