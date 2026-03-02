Оккупация Востока и посягательства на Днепр и Одессу: Президент раскрыл стратегические цели врага

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила стратегические документы оккупантов, раскрывающих их планы на ближайшие годы. Несмотря на амбициозные цели врага, реальная ситуация на фронте существенно корректирует намерения Кремля.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Комментируя слухи о возможном усилении мобилизационных процессов в стране-агрессоре, глава государства отметил, что подтвержденных данных о масштабных мерах пока нет.

"О мобилизации новой информации нет. Будь общая мобилизация, уверен, мы бы все об этом знали, потому что это был бы серьезный вызов, как минимум для нас. Я думаю, и внутри русских был бы вызов, но, тем не менее, такой информации не было", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам Президента, Украина владеет информацией о намерениях РФ на 2025-2027 годы. Хотя враг продолжает стремиться захватить Донецкую и Луганскую области, а также рассматривает направления Запорожья, Днепра и Одессы, выполнение этих планов остается под большим вопросом.

"Мы видим эти направления, но эти карты пока ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задание. Они не могут начать мартовское наступление, именно то, которое они хотели. Сил пока выполнить ту задачу, которую мы видели на картах, мы не видим этой возможности", — подытожил лидер Украины.

Зеленский также добавил, что дальнейшее развитие событий на поле боя будет напрямую зависеть от темпов поставок западного вооружения и мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

