Окупація Харківщини все ближче: військовий попередив про критичну ситуацію для важливого міста

Російські війська не полишають спроб створити так звану "буферну зону" на території України, зокрема у Харківській області. Про це в ефірі Radio NV заявив майор Збройних сил України та політолог Андрій Ткачук.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація навколо Вовчанська залишається напруженою — окупаційні сили продовжують намагатися прорвати український державний кордон і просунутися з нових напрямків, щоб обійти місто з флангів. Така тактика має на меті створення загрози оточення, або так званих "клешень", на Вовчанському напрямку, що дозволило б ворогу посилити тиск на місто й надалі рухатися з півночі на південь Харківщини.

Майор Ткачук вважає, що подібні дії росіян можуть свідчити про плани подальшого наступу в напрямку Куп’янська. Він нагадав, що створення "буферних зон" було однією з ключових цілей ворога ще навесні, але реалізувати ці плани росіянам так і не вдалося. Попри це, за словами військового, у Кремлі не відмовляються від ідеї закріпити контроль над прикордонними районами, щоб використати їх як плацдарм для майбутніх атак.

Окремо Ткачук зупинився на ситуації на Покровсько-Мирноградському напрямку, яку він охарактеризував як надзвичайно складну. Водночас офіцер запевнив, що російська армія не має повного контролю над Покровськом, попри численні фейки та дезінформацію, які поширюють російські ресурси.

"Окупанти намагаються закріпитися на північних околицях, але отримують гідну відсіч. Ефективну оборону тримає 7-й корпус ДШВ під командуванням генерала Євгена Ласійчука, який демонструє злагоджену та результативну роботу навіть за обмежених ресурсів", — зазначив Ткачук.

