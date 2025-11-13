Оккупация Харьковщины все ближе: военный предупредил о критической ситуации для важного города

Российские войска не оставляют попыток создать так называемую "буферную зону" на территории Украины, в частности, в Харьковской области. Об этом в эфире Radio NV заявил майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук.

По его словам, ситуация вокруг Волчанска остается напряженной — оккупационные силы продолжают пытаться прорвать украинскую государственную границу и продвинуться по новым направлениям, чтобы обойти город с флангов. Такая тактика имеет целью создание угрозы окружения, или так называемых "клешней", на Волчанском направлении, что позволило бы врагу усилить давление на город и дальше двигаться с севера на юг Харьковщины.

Майор Ткачук считает, что подобные действия россиян могут свидетельствовать о планах дальнейшего наступления в направлении Купянска. Он напомнил, что создание "буферных зон" являлось одной из ключевых целей врага еще весной, но реализовать эти планы россиянам так и не удалось. Несмотря на это, по словам военного, в Кремле не отказываются от идеи закрепить контроль над приграничными районами, чтобы использовать их в качестве плацдарма для будущих атак.

Отдельно Ткачук остановился на ситуации на Покровско-Мирноградском направлении, которую он охарактеризовал как очень сложную. В то же время офицер заверил, что у российской армии нет полного контроля над Покровском, несмотря на многочисленные фейки и дезинформацию, которые распространяют российские ресурсы.

"Оккупанты пытаются закрепиться на северных окрестностях, но получают достойный отпор. Эффективную оборону держит 7-й корпус ДШУ под командованием генерала Евгения Ласийчука, который демонстрирует слаженную и результативную работу даже при ограниченных ресурсах", — отметил Ткачук.

Как уже писали "Комментарии", в последнее время эксперты и политики все чаще выражают обеспокоенность по поводу возможного расширения агрессии России на территорию европейских государств, не останавливая при этом боевых действий в Украине. Военный аналитик Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что Россия накапливает ресурсы и рассматривает разные сценарии новой эскалации.