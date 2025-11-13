logo_ukra

BTC/USD

102769

ETH/USD

3482.29

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Готові всі документи: озвучено вкрай тривожну заяву про відкриття нового фронту Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Готові всі документи: озвучено вкрай тривожну заяву про відкриття нового фронту Путіна

Під час навчань "Захід 2025" російські війська відпрацьовували дії на морі та в повітряному просторі, де останнім часом зафіксували порушення кордонів європейських країн

13 листопада 2025, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Останнім часом експерти та політики дедалі частіше висловлюють занепокоєння щодо можливого розширення агресії Росії на територію європейських держав, не зупиняючи при цьому бойових дій в Україні. Військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія накопичує ресурси та розглядає різноманітні сценарії нової ескалації.

Готові всі документи: озвучено вкрай тривожну заяву про відкриття нового фронту Путіна

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що країна-агресорка вже планує дії не лише на українській території, а й ширше, включно з морським та повітряним просторами Європи. Під час навчань "Захід 2025" російські війська відпрацьовували саме такі сценарії, де останнім часом фіксували порушення кордонів європейських держав.

Крім того, Москва прагне наблизитися до країн НАТО, використовуючи безпілотники та підходячи до територіальних вод європейських країн. На додачу, у РФ приймаються закони про безперервну мобілізацію та призов резервістів, що вказує на підготовку до потенційного відкриття другого фронту. За словами Тимочка, у штабах Росії вже існують детально пропрацьовані документи та плани, під які формуються необхідні сили.

Диктатор Кремля Володимир Путін розраховує, що прорив у європейські держави можливий не лише завдяки військовим можливостям, а й через психологічний тиск на цивільне населення. Агресивна тактика спрямована на підрив морального стану суспільства та послаблення готовності держав до протидії.

Тимочко додав, що Росія також розглядає можливість залучення військ Північної Кореї для посилення угруповань. Північнокорейські солдати вже пройшли підготовку і можуть діяти як додаткові сили проти будь-якої європейської країни.

Як вже писали "Коментарі", скандал у сфері енергетики України, пов’язаний із корупцією, викликав серйозне занепокоєння в Європейському Союзі. Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас назвала ситуацію "надзвичайно прикрою" і підкреслила, що українська влада має поставитися до неї максимально серйозно. Вона наголосила на важливості швидких та рішучих дій для розслідування і притягнення винних до відповідальності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини