Останнім часом експерти та політики дедалі частіше висловлюють занепокоєння щодо можливого розширення агресії Росії на територію європейських держав, не зупиняючи при цьому бойових дій в Україні. Військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія накопичує ресурси та розглядає різноманітні сценарії нової ескалації.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що країна-агресорка вже планує дії не лише на українській території, а й ширше, включно з морським та повітряним просторами Європи. Під час навчань "Захід 2025" російські війська відпрацьовували саме такі сценарії, де останнім часом фіксували порушення кордонів європейських держав.

Крім того, Москва прагне наблизитися до країн НАТО, використовуючи безпілотники та підходячи до територіальних вод європейських країн. На додачу, у РФ приймаються закони про безперервну мобілізацію та призов резервістів, що вказує на підготовку до потенційного відкриття другого фронту. За словами Тимочка, у штабах Росії вже існують детально пропрацьовані документи та плани, під які формуються необхідні сили.

Диктатор Кремля Володимир Путін розраховує, що прорив у європейські держави можливий не лише завдяки військовим можливостям, а й через психологічний тиск на цивільне населення. Агресивна тактика спрямована на підрив морального стану суспільства та послаблення готовності держав до протидії.

Тимочко додав, що Росія також розглядає можливість залучення військ Північної Кореї для посилення угруповань. Північнокорейські солдати вже пройшли підготовку і можуть діяти як додаткові сили проти будь-якої європейської країни.

