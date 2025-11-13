logo

Готовы все документы: озвучено крайне тревожное заявление об открытии нового фронта Путина
Готовы все документы: озвучено крайне тревожное заявление об открытии нового фронта Путина

Во время учений Запад 2025 российские войска отрабатывали действия на море и в воздушном пространстве, где в последнее время зафиксировали нарушения границ европейских стран.

13 ноября 2025, 11:50
Автор:
Клименко Елена

В последнее время эксперты и политики все чаще выражают обеспокоенность по поводу возможного расширения агрессии России на территорию европейских государств, не останавливая при этом боевых действий в Украине. Военный аналитик Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что Россия накапливает ресурсы и рассматривает разные сценарии новой эскалации.

Готовы все документы: озвучено крайне тревожное заявление об открытии нового фронта Путина

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что страна-агрессорка уже планирует действия не только на украинской территории, но и шире, включая морское и воздушное пространства Европы. Во время учений Запад 2025 российские войска отрабатывали именно такие сценарии, где в последнее время фиксировали нарушения границ европейских государств.

Кроме того, Москва стремится приблизиться к странам НАТО, используя беспилотники и подходя к территориальным водам европейских стран. Вдобавок, в РФ принимаются законы о непрерывной мобилизации и призыве резервистов, что указывает на подготовку к потенциальному открытию второго фронта. По словам Тимочка, в штабах России уже существуют подробно проработанные документы и планы, под которые формируются необходимые силы.

Диктатор Кремля Владимир Путин рассчитывает, что прорыв в европейские государства возможен не только благодаря военным возможностям, но из-за психологического давления на гражданское население. Агрессивная тактика направлена на подрыв морального положения общества и ослабление готовности государств к противодействию.

Тимочко добавил, что Россия также рассматривает возможность привлечения войск Северной Кореи для усиления группировок. Северокорейские солдаты уже прошли подготовку и могут действовать как дополнительные силы против любой европейской страны.

Как уже писали "Комментарии", скандал в сфере энергетики Украины, связанный с коррупцией, вызвал серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас назвала ситуацию "чрезвычайно досадной" и подчеркнула, что украинские власти должны отнестись к ней максимально серьезно. Она отметила важность быстрых и решительных действий по расследованию и привлечению виновных к ответственности.



