Окупація цього міста майже факт: озвучено приголомшливу заяву про терміни страшної поразки України

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував поточну ситуацію на Покровському напрямку після фактичного звільнення більшої частини Дніпропетровської області.

За його словами, Покровськ фактично перебуває під контролем російських сил, проте місто вже виконало важливу військову функцію: воно сповільнило просування окупантів та виснажило їхні ресурси. Коваленко наголосив, що не слід тішити себе ілюзіями — у весняний період Росія може повністю захопити як Покровськ, так і всю Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Експерт зазначив, що нині ключовим об’єктом уваги є Добропільський напрямок. Саме тут виникають найбільші загрози для українських позицій та навколишніх населених пунктів. Бойові дії тривають поблизу Гришино, включно з правим берегом річки Гришинка, а також у населених пунктах Новоолександрівка, Шевченко та Мирне.

За словами Коваленка, російські сили продовжують гальмувати наступ біля Удачного та Котлиного, проте досягають тактичного просування на південному фланзі Слов’янсько-Краматорського плацдарму. Основні точки протидії з боку України на західному фланзі та на Добропільському напрямку включають Білицьке, Добропілля, Білозерське, а в перспективі на Костянтинівському та Дружківському напрямках — Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ.

Аналітик підкреслив, що хоча Покровськ уже втрачено, звільнення Дніпропетровщини є окремим стратегічним питанням. Раніше просування російських військ через цю область розглядалося як пряма загроза захоплення Покровська. Зараз же ця територія для окупантів має два завдання: створення плацдарму для наступу на Запоріжжя через район селища Покровське по трасі Н-15 та підтримка контролю на Новопавлівському напрямку, де зосереджено значну кількість російських сил.

Коваленко підсумував, що ситуація на фронті залишається напруженою. Українські позиції на Покровському напрямку відіграють ключову роль у стримуванні наступу РФ, тоді як Добропільський та прилеглі напрямки є основними точками майбутніх бойових дій.

