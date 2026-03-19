Оккупация этого города почти факт: озвучено потрясающее заявление о сроках страшного поражения Украины

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал текущую ситуацию на Покровском направлении после фактического увольнения большей части Днепропетровской области.

Фото: из открытых источников

По его словам, Покровск фактически находится под контролем российских сил, однако город уже выполнил важную военную функцию: он замедлил продвижение окупантов и истощил их ресурсы. Коваленко подчеркнул, что не следует обольщаться — в весенний период Россия может полностью захватить как Покровск, так и всю Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Эксперт отметил, что сейчас ключевым объектом внимания является Добропольское направление. Именно здесь возникают самые большие угрозы для украинских позиций и окрестных населенных пунктов. Боевые действия продолжаются вблизи Гришино, включая правый берег реки Гришинка, а также в населенных пунктах Новоалександровка, Шевченко и Мирное.

По словам Коваленко, российские силы продолжают тормозить наступление у Удачного и Котлиного, однако достигают тактического продвижения на южном фланге Славянско-Краматорского плацдарма. Основные точки противодействия со стороны Украины на западном фланге и Добропольском направлении включают Белицкое, Доброполье, Белозерское, а в перспективе на Константиновском и Дружковском направлениях — Константиновка, Дружковка и Краматорск.

Аналитик подчеркнул, что хотя Покровск уже потерян, увольнение Днепропетровщины является отдельным стратегическим вопросом. Ранее продвижение русских войск через эту область рассматривалось как прямая угроза захвата Покровска. Сейчас эта территория для окупантов имеет две задачи: создание плацдарма для наступления на Запорожье через район поселка Покровское по трассе Н-15 и поддержка контроля на Новопавловском направлении, где сосредоточено значительное количество российских сил.

Коваленко подытожил, что ситуация на фронте остается напряженной. Украинские позиции на Покровском направлении играют ключевую роль в сдерживании наступления РФ, тогда как Добропольское и близлежащие направления являются основными точками будущих боевых действий.

Как уже писали "Комментарии", политическое напряжение в Верховной Раде уже оказывает непосредственное влияние на процесс принятия решений, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и продвижения Украины на пути к евроинтеграции. Об этом заявил народный депутат и глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в комментарии журналистам.