Такого удару від Ради українці не переживуть: нардепів розгромили за тотальну зраду

Політична напруга у Верховній Раді вже безпосередньо впливає на процес ухвалення рішень, необхідних для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і просування України на шляху до євроінтеграції. Про це заявив народний депутат і очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у коментарі журналістам.

За його словами, ключова проблема полягає саме у внутрішній політичній кризі, яка гальмує роботу законодавчого органу. Він наголосив, що вирішення ситуації потребує активної комунікації між депутатами та пошуку компромісів, які дозволять зібрати необхідну кількість голосів для прийняття важливих законопроєктів. Гетманцев переконаний, що парламент здатен подолати цю кризу, однак для цього необхідні злагоджені дії.

Окремо він звернув увагу на пасивність Кабінету Міністрів. За його словами, відсутність законодавчих ініціатив з боку уряду унеможливлює повноцінне обговорення положень меморандуму з МВФ. Без відповідних документів парламент не має підстав для початку конструктивної дискусії та пошуку рішень.

Депутат також зазначив, що парламентська криза є реальністю, яка впливає не лише на співпрацю з МВФ, а й на виконання зобов’язань у межах євроінтеграції. Водночас він підкреслив, що проблема полягає не у позиції міжнародних партнерів, а у внутрішніх політичних процесах в Україні.

Гетманцев повідомив, що найближчим часом заплановані переговори з представниками МВФ, під час яких сторони обговорять подальші кроки співпраці та можливі коригування умов з урахуванням поточної ситуації в парламенті.

Водночас він спростував поширені заяви про можливе підвищення податків. За його словами, наразі йдеться лише про перегляд окремих пільг, які не мають достатнього обґрунтування. Політик нагадав, що останнє підвищення податкового навантаження стосувалося лише військового збору.

Як вже писали "Коментарі", удари по підприємствах, що займаються виробництвом і обслуговуванням російських військово-транспортних літаків, зокрема Іл-76МД-90А, Іл-78М-90А та Л-410, мають не менше значення, ніж безпосереднє знищення самих повітряних суден. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Radio NV.