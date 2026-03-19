Такого удара от Рады украинцы не переживут: нардепов разгромили за тотальное предательство

Политическое напряжение в Верховной Раде уже оказывает непосредственное влияние на процесс принятия решений, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и продвижения Украины на пути к евроинтеграции. Об этом заявил народный депутат и глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в комментарии журналистам.

По его словам, ключевая проблема заключается именно во внутреннем политическом кризисе, который тормозит работу законодательного органа. Он подчеркнул, что решение ситуации требует активной коммуникации между депутатами и поиска компромиссов, которые позволят собрать необходимое количество голосов для принятия важных законопроектов. Гетманцев убежден, что парламент способен преодолеть этот кризис, однако для этого необходимы слаженные действия.

Отдельно он обратил внимание на пассивность Кабинета Министров. По его словам, отсутствие законодательных инициатив со стороны правительства делает невозможным полноценное обсуждение положений меморандума с МВФ. Без соответствующих документов у парламента нет оснований для начала конструктивной дискуссии и поиска решений.

Депутат также отметил, что парламентский кризис является реальностью, влияющей не только на сотрудничество с МВФ, но и на выполнение обязательств в рамках евроинтеграции. В то же время, он подчеркнул, что проблема заключается не в позиции международных партнеров, а во внутренних политических процессах в Украине.

Гетманцев сообщил, что в ближайшее время запланированы переговоры с представителями МВФ, в ходе которых стороны обсудят дальнейшие шаги сотрудничества и возможные корректировки условий с учетом текущей ситуации в парламенте.

В то же время, он опроверг распространенные заявления о возможном повышении налогов. По его словам, речь идет только о пересмотре отдельных льгот, не имеющих достаточного обоснования. Политик напомнил, что последнее повышение налоговой нагрузки касалось только военного сбора.

