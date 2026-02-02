Офіційно: російська армія визнала себе фашистами

У мережі з’явилося відео з російським офіцером, молодшим лейтенантом 64-ї бригади ЗС РФ, який потрапив у полон до 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Його свідчення стали черговим доказом того, як насправді працює російська військова машина.

Російська армія фашистів

За словами полоненого, у 2024 році він підписав контракт, повіривши обіцянкам швидких грошей, безпечної служби та роботи "десь у тилу". Насправді його одразу зарахували до штурмового підрозділу, сформованого з відмовників, колишніх ув’язнених і строковиків, яких змусили підписати контракт після служби.

Офіцер зізнається, що повноцінної бойової підготовки не було: кілька тижнів формальних занять на полігоні та постійні обіцянки командування, що "на передок не відправлять". Забезпечення фактично переклали на самих військових — форму, пальне, дрони, генератори та інше обладнання доводилося купувати за власний кошт. Міноборони РФ або нічого не видавало, або постачало непридатний мотлох.

Будь-яка помилка — втрачений дрон, невиконаний наказ чи конфлікт із командиром — автоматично означала переведення у штурмову групу. Саме так, за словами полоненого, командування "карала" небажаних військових, використовуючи їх як витратний матеріал.

Особливо показовим є його зізнання, що українського військовослужбовця він побачив уперше лише в момент, коли підняв руки та здався в полон. Переосмисливши побачене, російський офіцер прямо назвав війну злочинною, а дії армії РФ — фашистськими.

Ці свідчення вкотре підтверджують: російських військових масово обманом або примусом кидають у штурми без підготовки, належного забезпечення та шансів на виживання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії черговий приклад того, як за слова правди карають кримінальним переслідуванням. Депутата Самарської обласної думи Григорія Єремеєва звинуватять у "дискредитації російської армії" після його публічного виступу з критикою війни проти України.