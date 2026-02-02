В сети появилось видео с российским офицером, младшим лейтенантом 64-й бригады ВС РФ, попавшим в плен в 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Его показания стали очередным доказательством того, как работает российская военная машина.

Российская армия фашистов

По словам пленника, в 2024 году он подписал контракт, поверив обещаниям скорых денег, безопасной службы и работы "где-то в тылу". На самом деле, его сразу причислили к штурмовому подразделению, сформированному из отказников, бывших заключенных и срочников, которых заставили подписать контракт после службы.

Офицер признается, что полноценной боевой подготовки не было: несколько недель формальных занятий на полигоне и постоянные обещания "на передок не отправят" командование. Обеспечение фактически перевели на самих военных — форму, горючее, дроны, генераторы и другое оборудование приходилось покупать за свой счет. Минобороны РФ либо ничего не выдавало, либо снабжало непригодным хламом.

Любая ошибка — потерянный дрон, невыполненный приказ или конфликт с командиром — автоматически означала перевод в штурмовую группу. Именно так, по словам пленника, командование "карала" нежелательных военных, используя их как расходный материал.

Особенно показательно его признание, что украинского военнослужащего он увидел впервые только в момент, когда поднял руки и сдался в плен. Переосмыслив увиденное, русский офицер прямо назвал войну преступной, а действия армии РФ фашистскими.

Эти свидетельства еще раз подтверждают: русских военных массово обманом или принуждением бросают в штурмы без подготовки, надлежащего обеспечения и шансов на выживание.

