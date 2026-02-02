logo

Официально: русская армия признала себя фашистами
НОВОСТИ

Официально: русская армия признала себя фашистами

Российский офицер, взятый в плен бойцами 110-й отдельной механизированной бригадой, публично признал преступную сущность войны РФ и прямо заявил: «Мы — фашисты»

2 февраля 2026, 00:40
Ткачова Марія

В сети появилось видео с российским офицером, младшим лейтенантом 64-й бригады ВС РФ, попавшим в плен в 110-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Его показания стали очередным доказательством того, как работает российская военная машина.

Официально: русская армия признала себя фашистами

Российская армия фашистов

По словам пленника, в 2024 году он подписал контракт, поверив обещаниям скорых денег, безопасной службы и работы "где-то в тылу". На самом деле, его сразу причислили к штурмовому подразделению, сформированному из отказников, бывших заключенных и срочников, которых заставили подписать контракт после службы.

Офицер признается, что полноценной боевой подготовки не было: несколько недель формальных занятий на полигоне и постоянные обещания "на передок не отправят" командование. Обеспечение фактически перевели на самих военных — форму, горючее, дроны, генераторы и другое оборудование приходилось покупать за свой счет. Минобороны РФ либо ничего не выдавало, либо снабжало непригодным хламом.

Любая ошибка — потерянный дрон, невыполненный приказ или конфликт с командиром — автоматически означала перевод в штурмовую группу. Именно так, по словам пленника, командование "карала" нежелательных военных, используя их как расходный материал.

Особенно показательно его признание, что украинского военнослужащего он увидел впервые только в момент, когда поднял руки и сдался в плен. Переосмыслив увиденное, русский офицер прямо назвал войну преступной, а действия армии РФ фашистскими.

Эти свидетельства еще раз подтверждают: русских военных массово обманом или принуждением бросают в штурмы без подготовки, надлежащего обеспечения и шансов на выживание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России очередной пример того, как за слова правды наказывают уголовным преследованием. Депутата Самарской областной думы Григория Еремеева обвинят в "дискредитации российской армии" после его публичного выступления с критикой войны против Украины.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ltbmfvXmm44
