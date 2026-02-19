Офіційна заява: чи бере 225 штурмовий полк України у полон росіян або страчує на місці

225-й окремий штурмовий полк оприлюднив заяву у відповідь на інформаційні вкиди в російських зет-каналах, де стверджувалося, що підрозділ нібито не бере військових РФ у полон.

225 штурмовий полк України про полон

У бригаді наголосили, що такі повідомлення є неправдивими та мають на меті змусити російських військових не здаватися, а продовжувати участь у штурмах із високими втратами.

У підрозділі пояснили, що живий полонений є цінним ресурсом для подальших обмінів. За їхніми словами, всередині системи діє механізм заохочення, який стимулює захоплення противника в полон. Бійці отримують умовні бали за виконані завдання: за ліквідованого противника — мінімальну кількість, тоді як за взятого в полон — у кілька разів більше. Накопичені бали можуть використовуватися для отримання додаткового обладнання, зокрема безпілотників.

У заяві підкреслюється, що військовослужбовці 225-го не застосовують зброю до тих, хто демонструє намір здатися та не становить загрози.

Таким чином підрозділ заперечує інформацію про нібито відмову брати в полон і заявляє, що система, навпаки, мотивує зберігати життя тих, хто добровільно складає зброю.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат Олексій Гончаренко відреагував на заяву військовослужбовців 225 окремого штурмового полку, які раніше звернулися до правоохоронних органів через його висловлювання.

У своєму дописі Гончаренко припустив, що заява підрозділу не могла з’явитися без погодження з вищим військовим та політичним керівництвом. Він також звернувся до президента України, закликавши зосередитися на переговорах і збереженні життів українців. Окремо депутат звернувся безпосередньо до військових 225 ОШП, поставивши під сумнів авторство оприлюдненого тексту та натякнувши на можливий політичний вплив.

