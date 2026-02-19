logo_ukra

Офіційна заява: чи бере 225 штурмовий полк України у полон росіян або страчує на місці
commentss НОВИНИ Всі новини

Офіційна заява: чи бере 225 штурмовий полк України у полон росіян або страчує на місці

225-й окремий штурмовий полк спростував поширені російські вкиди про нібито відмову брати окупантів у полон

19 лютого 2026, 18:29
Автор:
Ткачова Марія

225-й окремий штурмовий полк оприлюднив заяву у відповідь на інформаційні вкиди в російських зет-каналах, де стверджувалося, що підрозділ нібито не бере військових РФ у полон.

Офіційна заява: чи бере 225 штурмовий полк України у полон росіян або страчує на місці

225 штурмовий полк України про полон

У бригаді наголосили, що такі повідомлення є неправдивими та мають на меті змусити російських військових не здаватися, а продовжувати участь у штурмах із високими втратами.

У підрозділі пояснили, що живий полонений є цінним ресурсом для подальших обмінів. За їхніми словами, всередині системи діє механізм заохочення, який стимулює захоплення противника в полон. Бійці отримують умовні бали за виконані завдання: за ліквідованого противника — мінімальну кількість, тоді як за взятого в полон — у кілька разів більше. Накопичені бали можуть використовуватися для отримання додаткового обладнання, зокрема безпілотників.

У заяві підкреслюється, що військовослужбовці 225-го не застосовують зброю до тих, хто демонструє намір здатися та не становить загрози.

Таким чином підрозділ заперечує інформацію про нібито відмову брати в полон і заявляє, що система, навпаки, мотивує зберігати життя тих, хто добровільно складає зброю.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на заяву військовослужбовців 225 окремого штурмового полку, які раніше звернулися до правоохоронних органів через його висловлювання.
У своєму дописі Гончаренко припустив, що заява підрозділу не могла з’явитися без погодження з вищим військовим та політичним керівництвом. Він також звернувся до президента України, закликавши зосередитися на переговорах і збереженні життів українців. Окремо депутат звернувся безпосередньо до військових 225 ОШП, поставивши під сумнів авторство оприлюдненого тексту та натякнувши на можливий політичний вплив.



Джерело: https://t.me/OSHP_225/5290
