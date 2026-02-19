Офіційна заява: чи бере 225 штурмовий полк України у полон росіян або страчує на місці

Рубрики
225-й окремий штурмовий полк оприлюднив заяву у відповідь на інформаційні вкиди в російських зет-каналах, де стверджувалося, що підрозділ нібито не бере військових РФ у полон.
225 штурмовий полк України про полон
У бригаді наголосили, що такі повідомлення є неправдивими та мають на меті змусити російських військових не здаватися, а продовжувати участь у штурмах із високими втратами.
У підрозділі пояснили, що живий полонений є цінним ресурсом для подальших обмінів. За їхніми словами, всередині системи діє механізм заохочення, який стимулює захоплення противника в полон. Бійці отримують умовні бали за виконані завдання: за ліквідованого противника — мінімальну кількість, тоді як за взятого в полон — у кілька разів більше. Накопичені бали можуть використовуватися для отримання додаткового обладнання, зокрема безпілотників.
У заяві підкреслюється, що військовослужбовці 225-го не застосовують зброю до тих, хто демонструє намір здатися та не становить загрози.
Таким чином підрозділ заперечує інформацію про нібито відмову брати в полон і заявляє, що система, навпаки, мотивує зберігати життя тих, хто добровільно складає зброю.