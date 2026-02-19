Официальное заявление: берет ли 225 штурмовой полк Украины в плен россиян или казнит на месте

Рубрики
225-й отдельный штурмовой полк обнародовал заявление в ответ на информационные вбросы в российских зет-каналах, где утверждалось, что подразделение якобы не берёт военных РФ в плен.
225 штурмовой полк Украины о взятии в плен
В бригаде отметили, что такие сообщения неправдивы и цель заставить российских военных не сдаваться, а продолжать участие в штурмах с высокими потерями.
В подразделе объяснили, что живой пленник является ценным ресурсом для дальнейших обменов. По их словам, внутри системы действует механизм поощрения, стимулирующий захват противника в плен. Бойцы получают условные баллы за выполненные задачи: при ликвидированном противнике — минимальное количество, тогда как при взятом в плен — в несколько раз больше. Накопленные баллы могут быть использованы для получения дополнительного оборудования, в частности беспилотников.
В заявлении подчеркивается, что военнослужащие 225-го не применяют оружие к тем, кто демонстрирует намерение сдаться и не представляет угрозы.
Таким образом подразделение отрицает информацию о якобы отказе брать в плен и заявляет, что система, напротив, мотивирует сохранять жизнь тех, кто добровольно складывает оружие.