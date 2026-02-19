Официальное заявление: берет ли 225 штурмовой полк Украины в плен россиян или казнит на месте

225-й отдельный штурмовой полк обнародовал заявление в ответ на информационные вбросы в российских зет-каналах, где утверждалось, что подразделение якобы не берёт военных РФ в плен.

225 штурмовой полк Украины о взятии в плен

В бригаде отметили, что такие сообщения неправдивы и цель заставить российских военных не сдаваться, а продолжать участие в штурмах с высокими потерями.

В подразделе объяснили, что живой пленник является ценным ресурсом для дальнейших обменов. По их словам, внутри системы действует механизм поощрения, стимулирующий захват противника в плен. Бойцы получают условные баллы за выполненные задачи: при ликвидированном противнике — минимальное количество, тогда как при взятом в плен — в несколько раз больше. Накопленные баллы могут быть использованы для получения дополнительного оборудования, в частности беспилотников.

В заявлении подчеркивается, что военнослужащие 225-го не применяют оружие к тем, кто демонстрирует намерение сдаться и не представляет угрозы.

Таким образом подразделение отрицает информацию о якобы отказе брать в плен и заявляет, что система, напротив, мотивирует сохранять жизнь тех, кто добровольно складывает оружие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на заявление военнослужащих 225 отдельного штурмового полка, ранее обратившихся в правоохранительные органы из-за его высказывания.

В своем сообщении Гончаренко предположил, что заявление подразделения не могло появиться без согласования с высшим военным и политическим руководством. Он также обратился к президенту Украины, призвав сосредоточиться на переговорах и сохранении жизней украинцев. Отдельно депутат обратился непосредственно к военным 225 ОШП, подверг сомнению авторство обнародованного текста и намекнув на возможное политическое влияние.

