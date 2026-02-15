Гончаренко зробив гучну заяву військовим: конфлікт продовжується

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на заяву військовослужбовців 225 окремого штурмового полку, які раніше звернулися до правоохоронних органів через його висловлювання.

Гончаренко відповів військовим 225 ОШП

У своєму дописі Гончаренко припустив, що заява підрозділу не могла з’явитися без погодження з вищим військовим та політичним керівництвом. Він також звернувся до президента України, закликавши зосередитися на переговорах і збереженні життів українців.

Окремо депутат звернувся безпосередньо до військових 225 ОШП, поставивши під сумнів авторство оприлюдненого тексту та натякнувши на можливий політичний вплив.

Гончаренко наголосив, що для нього пріоритетом є права та інтереси військовослужбовців — зокрема питання ротацій, відпусток, демобілізації та збереження життя бійців.

Також у своєму дописі він згадав ситуацію із керівником штурмових військ Валентином Маньком, який, за словами депутата, був списаний зі служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Станом на момент публікації нових офіційних коментарів від 225 ОШП або представників Офісу президента не надходило.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б логер Володимир Золкін оприлюднив заяву, у якій різко розкритикував народного депутата Олексія Гончаренка, звинувативши його у спекуляціях на чутливих темах під час війни. За словами Золкіна, через публічні заяви нардепа військовослужбовці нібито звернулися до правоохоронних органів.

Згодом зʼявилася офіційна позиція військових 225-го окремого штурмового підрозділу. У ній бійці наголосили, що зазвичай не коментують політичні процеси, однак реагують тоді, коли, на їхню думку, заяви політиків можуть шкодити державності або суспільній єдності. У зверненні військові закликали Олексія Гончаренка припинити маніпулювати суспільною думкою та не використовувати чутливі питання у власних політичних цілях. Вони також попросили правоохоронні органи звернути увагу на діяльність народного депутата.

