Гончаренко зробив гучну заяву військовим: конфлікт продовжується
commentss НОВИНИ Всі новини

Гончаренко зробив гучну заяву військовим: конфлікт продовжується

Олексій Гончаренко публічно відповів 225 штурмовому полку та заявив, що для нього важливіші солдати, а не генерали

15 лютого 2026, 20:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на заяву військовослужбовців 225 окремого штурмового полку, які раніше звернулися до правоохоронних органів через його висловлювання.

Гончаренко зробив гучну заяву військовим: конфлікт продовжується

Гончаренко відповів військовим 225 ОШП

У своєму дописі Гончаренко припустив, що заява підрозділу не могла з’явитися без погодження з вищим військовим та політичним керівництвом. Він також звернувся до президента України, закликавши зосередитися на переговорах і збереженні життів українців.

Окремо депутат звернувся безпосередньо до військових 225 ОШП, поставивши під сумнів авторство оприлюдненого тексту та натякнувши на можливий політичний вплив.

Гончаренко наголосив, що для нього пріоритетом є права та інтереси військовослужбовців — зокрема питання ротацій, відпусток, демобілізації та збереження життя бійців.

Також у своєму дописі він згадав ситуацію із керівником штурмових військ Валентином Маньком, який, за словами депутата, був списаний зі служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Станом на момент публікації нових офіційних коментарів від 225 ОШП або представників Офісу президента не надходило.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що блогер Володимир Золкін оприлюднив заяву, у якій різко розкритикував народного депутата Олексія Гончаренка, звинувативши його у спекуляціях на чутливих темах під час війни. За словами Золкіна, через публічні заяви нардепа військовослужбовці нібито звернулися до правоохоронних органів.
Згодом зʼявилася офіційна позиція військових 225-го окремого штурмового підрозділу. У ній бійці наголосили, що зазвичай не коментують політичні процеси, однак реагують тоді, коли, на їхню думку, заяви політиків можуть шкодити державності або суспільній єдності. У зверненні військові закликали Олексія Гончаренка припинити маніпулювати суспільною думкою та не використовувати чутливі питання у власних політичних цілях. Вони також попросили правоохоронні органи звернути увагу на діяльність народного депутата.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52841
