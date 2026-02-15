Гончаренко зробив гучну заяву військовим: конфлікт продовжується

Рубрики
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на заяву військовослужбовців 225 окремого штурмового полку, які раніше звернулися до правоохоронних органів через його висловлювання.
Гончаренко відповів військовим 225 ОШП
У своєму дописі Гончаренко припустив, що заява підрозділу не могла з’явитися без погодження з вищим військовим та політичним керівництвом. Він також звернувся до президента України, закликавши зосередитися на переговорах і збереженні життів українців.
Окремо депутат звернувся безпосередньо до військових 225 ОШП, поставивши під сумнів авторство оприлюдненого тексту та натякнувши на можливий політичний вплив.
Гончаренко наголосив, що для нього пріоритетом є права та інтереси військовослужбовців — зокрема питання ротацій, відпусток, демобілізації та збереження життя бійців.
Також у своєму дописі він згадав ситуацію із керівником штурмових військ Валентином Маньком, який, за словами депутата, був списаний зі служби за рішенням військово-лікарської комісії.
Станом на момент публікації нових офіційних коментарів від 225 ОШП або представників Офісу президента не надходило.