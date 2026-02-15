Конфлікт між Гончаренко і військовими: бійці заявили про дискредитацію армії

Рубрики
Блогер Володимир Золкін оприлюднив заяву, у якій різко розкритикував народного депутата Олексія Гончаренка, звинувативши його у спекуляціях на чутливих темах під час війни. За словами Золкіна, через публічні заяви нардепа військовослужбовці нібито звернулися до правоохоронних органів.
Конфлікт між Гончаренко та військовими
Згодом зʼявилася офіційна позиція військових 225-го окремого штурмового підрозділу. У ній бійці наголосили, що зазвичай не коментують політичні процеси, однак реагують тоді, коли, на їхню думку, заяви політиків можуть шкодити державності або суспільній єдності.
У зверненні військові закликали Олексія Гончаренка припинити маніпулювати суспільною думкою та не використовувати чутливі питання у власних політичних цілях. Вони також попросили правоохоронні органи звернути увагу на діяльність народного депутата.
Окремо у публічному просторі згадують заяви Гончаренка 2011 року щодо статусу російської мови в Одесі та його висловлювання про історію півдня України. Ці цитати знову стали предметом дискусій на тлі нинішнього конфлікту.