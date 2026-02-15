Конфликт между Гончаренко и военными: бойцы заявили о дискредитации армии

Блогер Владимир Золкин обнародовал заявление, в котором подверг резкой критике народного депутата Алексея Гончаренко, обвинив его в спекуляциях на чувствительных темах во время войны. По словам Золкина, из-за публичных заявлений нардепа военнослужащие якобы обратились в правоохранительные органы.

Конфликт между Гончаренко и военными

Впоследствии появилась официальная позиция военных 225 отдельного штурмового подразделения. В нем бойцы подчеркнули, что обычно не комментируют политические процессы, однако реагируют тогда, когда, по их мнению, заявления политиков могут вредить государственности или общественному единству.

В обращении военные призвали Алексея Гончаренко прекратить манипулировать общественным мнением и не использовать чувствительные вопросы в своих политических целях. Они попросили правоохранительные органы обратить внимание на деятельность народного депутата.

Отдельно в публичном пространстве упоминают заявления Гончаренко 2011 года о статусе русского языка в Одессе и его высказываниях об истории юга Украины. Эти цитаты снова стали предметом дискуссий на фоне нынешнего конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко публично раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о возможном мирном соглашении и политических мотивах Дональда Трампа.

Ранее Зеленский отметил, что для Трампа наиболее выгодной ситуацией было бы достижение мирного соглашения до выборов, ведь это стало бы для него значимой политической победой. Президент также подчеркнул, что Трамп хочет уменьшить количество смертей, однако в то же время подчеркнул и политический аспект такого шага. Гончаренко назвал эти слова циничными и недопустимыми. По его словам, сама постановка вопроса в категориях политической выгоды выглядит безнравственной на фоне ежедневных потерь на фронте.

