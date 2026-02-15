Конфликт между Гончаренко и военными: бойцы заявили о дискредитации армии

Рубрики
Ткачова Марія
Блогер Владимир Золкин обнародовал заявление, в котором подверг резкой критике народного депутата Алексея Гончаренко, обвинив его в спекуляциях на чувствительных темах во время войны. По словам Золкина, из-за публичных заявлений нардепа военнослужащие якобы обратились в правоохранительные органы.
Конфликт между Гончаренко и военными
Впоследствии появилась официальная позиция военных 225 отдельного штурмового подразделения. В нем бойцы подчеркнули, что обычно не комментируют политические процессы, однако реагируют тогда, когда, по их мнению, заявления политиков могут вредить государственности или общественному единству.
В обращении военные призвали Алексея Гончаренко прекратить манипулировать общественным мнением и не использовать чувствительные вопросы в своих политических целях. Они попросили правоохранительные органы обратить внимание на деятельность народного депутата.
Отдельно в публичном пространстве упоминают заявления Гончаренко 2011 года о статусе русского языка в Одессе и его высказываниях об истории юга Украины. Эти цитаты снова стали предметом дискуссий на фоне нынешнего конфликта.