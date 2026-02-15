Гончаренко сделал громкое заявление военным: конфликт продолжается

Рубрики
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на заявление военнослужащих 225 отдельного штурмового полка, ранее обратившихся в правоохранительные органы из-за его высказываний.
Гончаренко ответил военным 225 ОШП
В своем сообщении Гончаренко предположил, что заявление подразделения не могло появиться без согласования с высшим военным и политическим руководством. Он также обратился к президенту Украины, призвав сосредоточиться на переговорах и сохранении жизней украинцев.
Отдельно депутат обратился непосредственно к военным 225 ОШП, подверг сомнению авторство обнародованного текста и намекнув на возможное политическое влияние.
Гончаренко подчеркнул, что для него приоритетом являются права и интересы военнослужащих — в частности, вопросы ротаций, отпусков, демобилизации и сохранения жизни бойцов.
Также в своем сообщении он упомянул ситуацию с руководителем штурмовых войск Валентином Манько, который, по словам депутата, был списан со службы по решению военно-врачебной комиссии.
На момент публикации новых официальных комментариев от 225 ОШП или представителей Офиса президента не поступало.