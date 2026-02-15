logo

Гончаренко сделал громкое заявление военным: конфликт продолжается
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко сделал громкое заявление военным: конфликт продолжается

Алексей Гончаренко публично ответил 225 штурмовому полку и заявил, что для него важнее солдаты, а не генералы

15 февраля 2026, 20:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на заявление военнослужащих 225 отдельного штурмового полка, ранее обратившихся в правоохранительные органы из-за его высказываний.

Гончаренко сделал громкое заявление военным: конфликт продолжается

Гончаренко ответил военным 225 ОШП

В своем сообщении Гончаренко предположил, что заявление подразделения не могло появиться без согласования с высшим военным и политическим руководством. Он также обратился к президенту Украины, призвав сосредоточиться на переговорах и сохранении жизней украинцев.

Отдельно депутат обратился непосредственно к военным 225 ОШП, подверг сомнению авторство обнародованного текста и намекнув на возможное политическое влияние.

Гончаренко подчеркнул, что для него приоритетом являются права и интересы военнослужащих — в частности, вопросы ротаций, отпусков, демобилизации и сохранения жизни бойцов.

Также в своем сообщении он упомянул ситуацию с руководителем штурмовых войск Валентином Манько, который, по словам депутата, был списан со службы по решению военно-врачебной комиссии.

На момент публикации новых официальных комментариев от 225 ОШП или представителей Офиса президента не поступало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чтобы логер Владимир Золкин обнародовал заявление, в котором резко раскритиковал народного депутата Алексея Гончаренко, обвинив его в спекуляциях на чувствительных темах во время войны. По словам Золкина, из-за публичных заявлений нардепа военнослужащие якобы обратились в правоохранительные органы.
Впоследствии появилась официальная позиция военных 225 отдельного штурмового подразделения. В нем бойцы подчеркнули, что обычно не комментируют политические процессы, однако реагируют тогда, когда, по их мнению, заявления политиков могут вредить государственности или общественному единству. В обращении военные призвали Алексея Гончаренко прекратить манипулировать общественным мнением и не использовать чувствительные вопросы в своих политических целях. Они попросили правоохранительные органы обратить внимание на деятельность народного депутата.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52841
