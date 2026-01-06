logo_ukra

Офіцери РФ називають цю ділянку фронту пеклом: звідки просяться в тил
НОВИНИ

Офіцери РФ називають цю ділянку фронту пеклом: звідки просяться в тил

Офіцери РФ масово просяться до тилу з Покровського напрямку

6 січня 2026, 09:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На покровському напрямі серед російських військових фіксують різке падіння мотивації командного складу. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Офіцери РФ називають цю ділянку фронту пеклом: звідки просяться в тил

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Партизанам стало відомо, що офіцери ЗС РФ у підрозділах 39-ї гвардійської мотострілецької бригади масово подають рапорти з проханням про переведення в тил або менш активні ділянки фронту.

За їхніми даними, командування намагається утримати офіцерів на позиціях шляхом тиску – загрожує дисциплінарними стягненнями, пониженням на посаді та блокуванням подальшої кар'єри. Також офіцерів жорстко звинувачують у втраті позицій підлеглими та вимагають звітувати про "стабільну обстановку", якої фактично немає.

Крім того, російських командирів змушують підписувати документи, які не відповідають реальній ситуації на фронті.

В "АТЕШ" зазначають, що більшість офіцерів деморалізовані, погано орієнтуються у місцевості та сприймають службу на Покровському напрямку як небезпечне посилання. Вони постійно побоюються ударів Сил оборони України, дій партизанів, а також витоку інформації про їхні командні пункти та маршрути пересування.

Варто зазначити, що Покровський напрямок залишається одним із ключових на сході України через стратегічне значення населеного пункту та логістики. В останні тижні російські війська посилили тиск, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські загарбники продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку та намагаються просунутися у бік міста. Окупанти вдаються до одиночних переміщень, розраховуючи, що на це ніхто не реагуватиме. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки артилерійської бригади НГУ Ігоря Яременка.




Джерело: https://t.me/atesh_ua/9046
