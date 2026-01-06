Офицеры РФ называют этот участок фронта адом: откуда просятся в тыл

На Покровском направлении среди российских военных фиксируют резкое падение мотивации командного состава. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Партизанам стало известно, что офицеры ВС РФ в подразделениях 39-й гвардейской мотострелковой бригады массово подают рапорты с просьбой о переводе в тыл или на менее активные участки фронта.

По их данным, командование пытается удержать офицеров на позициях путем давления — угрожает дисциплинарными взысканиями, понижением в должности и блокированием дальнейшей карьеры. Также офицеров жестко обвиняют в потере позиций подчиненными и требуют отчитываться о "стабильной обстановке", которой фактически нет.

Кроме того, российских командиров заставляют подписывать документы, которые не соответствуют реальной ситуации на фронте.

В "АТЕШ" отмечают, что большинство офицеров деморализованы, плохо ориентируются в местности и воспринимают службу на Покровском направлении как опасную ссылку. Они постоянно опасаются ударов Сил обороны Украины, действий партизан, а также утечки информации об их командных пунктах и маршрутах передвижения.

Стоит отметить, Покровское направление остается одним из ключевых на востоке Украины из-за стратегического значения населенного пункта и логистики. В последние недели российские войска усилили давление, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

