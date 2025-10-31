logo_ukra

BTC/USD

109566

ETH/USD

3846.77

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Одночасні пожежі на кількох напрямках: на Заході кажуть про ослаблення ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Одночасні пожежі на кількох напрямках: на Заході кажуть про ослаблення ЗСУ

Гасити "пожежу" на одному напрямку Україна зараз може, тільки жертвуючи іншими напрямками.

31 жовтня 2025, 21:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Одночасні загострення на кількох ділянках фронту — від Куп’янська до східної частини Дніпропетровщини — свідчать про зростаюче виснаження українських сил, яким бракує ресурсів, щоб утримувати оборону на всіх ключових напрямках. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Одночасні пожежі на кількох напрямках: на Заході кажуть про ослаблення ЗСУ

Ситуація на фронті (фото з відкритих джерел)

занадто виснажує армію Росія готова заплатити будь-яку ціну за повне захоплення Донбасу, навіть якщо цей процес триватиме кілька років. Тож підсумок війни залежатиме насамперед від здатності України й надалі утримувати оборону. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив фінський OSINT-аналітик групи Black Bird Group Пасі Пароінен.

 "Багато хто сподівається, що Росія ослабне економічно або втратить політичну волю продовжувати війну. Але я не бачу серйозних змін у цьому напрямку. Росія, як і раніше, готова платити високу ціну за повільне, але стабільне просування. Питання радше в тому, чи зможе Україна витримати цей рівень боїв і продовжувати чинити опір", — зазначив він.
Пароінен висловив сумнів у доцільності утримання позицій, які складно обороняти, зокрема “кишені” навколо Покровська та Мирнограда. На його думку, оборона на невигідних ділянках призводить до надмірного виснаження українських ресурсів і втрат, тоді як організований відступ дозволив би зберегти сили для більш вигідних рубежів.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-situation-critique-a-pokrovsk-menacee-d-encerclement-par-les-troupes-russes-20251031
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta