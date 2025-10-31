Одночасні пожежі на кількох напрямках: на Заході кажуть про ослаблення ЗСУ

Одночасні загострення на кількох ділянках фронту — від Куп’янська до східної частини Дніпропетровщини — свідчать про зростаюче виснаження українських сил, яким бракує ресурсів, щоб утримувати оборону на всіх ключових напрямках. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Ситуація на фронті (фото з відкритих джерел)

Росія готова заплатити будь-яку ціну за повне захоплення Донбасу, навіть якщо цей процес триватиме кілька років. Тож підсумок війни залежатиме насамперед від здатності України й надалі утримувати оборону. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив фінський OSINT-аналітик групи Black Bird Group Пасі Пароінен.