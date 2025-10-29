Обороняються на невигідних рубежах: на Заході вважають, що Україна занадто виснажує армію

Росія готова заплатити будь-яку ціну за повне захоплення Донбасу, навіть якщо цей процес триватиме кілька років. Тож підсумок війни залежатиме насамперед від здатності України й надалі утримувати оборону. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив фінський OSINT-аналітик групи Black Bird Group Пасі Пароінен.

Оборона Донбасу (фото з відкритих джерел)

"Багато хто сподівається, що Росія ослабне економічно або втратить політичну волю продовжувати війну. Але я не бачу серйозних змін у цьому напрямку. Росія, як і раніше, готова платити високу ціну за повільне, але стабільне просування. Питання радше в тому, чи зможе Україна витримати цей рівень боїв і продовжувати чинити опір", — зазначив він.

Пароінен висловив сумнів у доцільності утримання позицій, які складно обороняти, зокрема “кишені” навколо Покровська та Мирнограда. На його думку, оборона на невигідних ділянках призводить до надмірного виснаження українських ресурсів і втрат, тоді як організований відступ дозволив би зберегти сили для більш вигідних рубежів.

"Найважливіше зараз — зберегти українську армію, зосередитися на її відновленні та ресурсах, щоб бути готовими реагувати на нові загрози", — наголосив аналітик.

Пароінен переконаний, що за умови збереження боєздатності армії Україна зможе тривалий час тримати оборону — навіть у разі втрати Донбасу. Водночас, якщо сили будуть виснажені, темпи просування російських військ значно зростуть.

Попри це, експерт не вважає, що Росія має істотну перевагу. За його словами, ситуація дедалі більше наближається до “глухого кута”.

"Варто пам’ятати, що і для росіян події розгортаються не так, як вони очікували. Вони витрачають колосальні ресурси, зазнають великих втрат. Особливо влітку ситуація для них була невдалою — вони хотіли просунутися набагато далі. Їм також не вдалося створити кілька одночасних криз для України", — пояснив він.

На думку аналітика, у найближчі тижні росіяни посилюватимуть наступ, користуючись несприятливою погодою, що ускладнює роботу дронів. Проте вже наприкінці грудня або на початку січня він очікує, що ворог вичерпає сили і буде змушений перегрупуватися. Новий етап активних бойових дій, за його прогнозом, розпочнеться навесні.

