Обороняются на невыгодных рубежах: на Западе считают, что Украина слишком истощает армию

Россия готова заплатить любой ценой за полный захват Донбасса, даже если этот процесс будет длиться несколько лет. Итог войны будет зависеть прежде всего от способности Украины и дальше удерживать оборону. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил финский OSINT-аналитик группы Black Bird Group Паси Пароинен.

Оборона Донбасса (фото из открытых источников)

"Многие надеются, что Россия ослабнет экономически или потеряет политическую волю продолжать войну. Но я не вижу серьезных изменений в этом направлении. Россия по-прежнему готова платить высокую цену за медленное, но стабильное продвижение. Вопрос скорее в том, сможет ли Украина выдержать этот уровень боев и продолжать сопротивляться", — отметил он.

Пароинен выразил сомнение в целесообразности удержания позиций, которые сложно защищать, в частности, "карманы" вокруг Покровска и Мирнограда. По его мнению, оборона на невыгодных участках приводит к чрезмерному истощению украинских ресурсов и потерь, тогда как организованное отступление позволило бы сохранить силы для более выгодных рубежей.

"Самое важное сейчас — сохранить украинскую армию, сосредоточиться на ее восстановлении и ресурсах, чтобы быть готовыми реагировать на новые угрозы", — подчеркнул аналитик.

Пароинен убежден, что при сохранении боеспособности армии Украина сможет долгое время держать оборону — даже в случае потери Донбасса. В то же время, если силы будут измотаны, темпы продвижения российских войск значительно возрастут.

Несмотря на это, эксперт не считает, что у России есть существенное преимущество. По его словам, ситуация все больше приближается к "тупику".

"Стоит помнить, что и для россиян события разворачиваются не так, как они ожидали. Они тратят колоссальные ресурсы, терпят большие потери. Особенно летом ситуация для них была неудачной — они хотели продвинуться гораздо дальше. Им также не удалось создать несколько одновременных кризисов для Украины", — пояснил он.

По мнению аналитика, в ближайшие недели россияне будут усиливать наступление, пользуясь неблагоприятной погодой, что затрудняет работу дронов. Однако уже в конце декабря или начале января он ожидает, что враг исчерпает силы и будет вынужден перегруппироваться. Новый этап активных боевых действий, по его прогнозу, начнется весной.

