Обороняются на невыгодных рубежах: на Западе считают, что Украина слишком истощает армию

Лиля Воробьева
Россия готова заплатить любой ценой за полный захват Донбасса, даже если этот процесс будет длиться несколько лет. Итог войны будет зависеть прежде всего от способности Украины и дальше удерживать оборону. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил финский OSINT-аналитик группы Black Bird Group Паси Пароинен.
Оборона Донбасса (фото из открытых источников)
Пароинен выразил сомнение в целесообразности удержания позиций, которые сложно защищать, в частности, "карманы" вокруг Покровска и Мирнограда. По его мнению, оборона на невыгодных участках приводит к чрезмерному истощению украинских ресурсов и потерь, тогда как организованное отступление позволило бы сохранить силы для более выгодных рубежей.
Пароинен убежден, что при сохранении боеспособности армии Украина сможет долгое время держать оборону — даже в случае потери Донбасса. В то же время, если силы будут измотаны, темпы продвижения российских войск значительно возрастут.
Несмотря на это, эксперт не считает, что у России есть существенное преимущество. По его словам, ситуация все больше приближается к "тупику".
По мнению аналитика, в ближайшие недели россияне будут усиливать наступление, пользуясь неблагоприятной погодой, что затрудняет работу дронов. Однако уже в конце декабря или начале января он ожидает, что враг исчерпает силы и будет вынужден перегруппироваться. Новый этап активных боевых действий, по его прогнозу, начнется весной.
