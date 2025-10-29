logo

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Обороняются на невыгодных рубежах: на Западе считают, что Украина слишком истощает армию
commentss НОВОСТИ Все новости

Обороняются на невыгодных рубежах: на Западе считают, что Украина слишком истощает армию

По словам эксперта, потери ВСУ были бы значительно меньше, а стратегические перспективы для Украины лучше, если бы украинцы больше учитывали военную, а не политическую целесообразность удержания определенных рубежей.

29 октября 2025, 22:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Россия готова заплатить любой ценой за полный захват Донбасса, даже если этот процесс будет длиться несколько лет. Итог войны будет зависеть прежде всего от способности Украины и дальше удерживать оборону. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил финский OSINT-аналитик группы Black Bird Group Паси Пароинен.

Обороняются на невыгодных рубежах: на Западе считают, что Украина слишком истощает армию

Оборона Донбасса (фото из открытых источников)

"Многие надеются, что Россия ослабнет экономически или потеряет политическую волю продолжать войну. Но я не вижу серьезных изменений в этом направлении. Россия по-прежнему готова платить высокую цену за медленное, но стабильное продвижение. Вопрос скорее в том, сможет ли Украина выдержать этот уровень боев и продолжать сопротивляться", — отметил он.

Пароинен выразил сомнение в целесообразности удержания позиций, которые сложно защищать, в частности, "карманы" вокруг Покровска и Мирнограда. По его мнению, оборона на невыгодных участках приводит к чрезмерному истощению украинских ресурсов и потерь, тогда как организованное отступление позволило бы сохранить силы для более выгодных рубежей.

"Самое важное сейчас — сохранить украинскую армию, сосредоточиться на ее восстановлении и ресурсах, чтобы быть готовыми реагировать на новые угрозы", — подчеркнул аналитик.

Пароинен убежден, что при сохранении боеспособности армии Украина сможет долгое время держать оборону — даже в случае потери Донбасса. В то же время, если силы будут измотаны, темпы продвижения российских войск значительно возрастут.

Несмотря на это, эксперт не считает, что у России есть существенное преимущество. По его словам, ситуация все больше приближается к "тупику".

"Стоит помнить, что и для россиян события разворачиваются не так, как они ожидали. Они тратят колоссальные ресурсы, терпят большие потери. Особенно летом ситуация для них была неудачной — они хотели продвинуться гораздо дальше. Им также не удалось создать несколько одновременных кризисов для Украины", — пояснил он.

По мнению аналитика, в ближайшие недели россияне будут усиливать наступление, пользуясь неблагоприятной погодой, что затрудняет работу дронов. Однако уже в конце декабря или начале января он ожидает, что враг исчерпает силы и будет вынужден перегруппироваться. Новый этап активных боевых действий, по его прогнозу, начнется весной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/pokrovsk-donbas-viyna-putin-perehovory-paroinen/33573767.html
Теги:

Новости

Все новости