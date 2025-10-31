logo

Война с Россией Одновременные пожары в нескольких направлениях: на Западе говорят об ослаблении ВСУ
НОВОСТИ

Одновременные пожары в нескольких направлениях: на Западе говорят об ослаблении ВСУ

Тушить "пожар" на одном направлении Украина сейчас может, только жертвуя другими направлениями.

31 октября 2025, 21:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Одновременные обострения на нескольких участках фронта – от Купянска до восточной части Днепропетровщины – свидетельствуют о растущем истощении украинских сил, которым не хватает ресурсов, чтобы удерживать оборону на всех ключевых направлениях. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Одновременные пожары в нескольких направлениях: на Западе говорят об ослаблении ВСУ

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

слишком истощает армию . Россия готова заплатить любой ценой за полный захват Донбасса, даже если этот процесс будет длиться несколько лет. Итог войны будет зависеть прежде всего от способности Украины и дальше удерживать оборону. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил финский OSINT-аналитик группы Black Bird Group Паси Пароинен.

"Многие надеются, что Россия ослабнет экономически или потеряет политическую волю продолжать войну. Но я не вижу серьезных изменений в этом направлении. Россия по-прежнему готова платить высокую цену за медленное, но стабильное продвижение. Вопрос скорее в том, сможет ли Украина выдержать этот уровень боев и продолжать сопротивляться", — отметил он.
Пароинен выразил сомнение в целесообразности удержания позиций, которые сложно защищать, в частности, "карманы" вокруг Покровска и Мирнограда. По его мнению, оборона на невыгодных участках приводит к чрезмерному истощению украинских ресурсов и потерь, тогда как организованное отступление позволило бы сохранить силы для более выгодных рубежей.



Источник: https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-situation-critique-a-pokrovsk-menacee-d-encerclement-par-les-troupes-russes-20251031
