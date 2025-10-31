Одновременные пожары в нескольких направлениях: на Западе говорят об ослаблении ВСУ

Одновременные обострения на нескольких участках фронта – от Купянска до восточной части Днепропетровщины – свидетельствуют о растущем истощении украинских сил, которым не хватает ресурсов, чтобы удерживать оборону на всех ключевых направлениях. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

Россия готова заплатить любой ценой за полный захват Донбасса, даже если этот процесс будет длиться несколько лет. Итог войны будет зависеть прежде всего от способности Украины и дальше удерживать оборону. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил финский OSINT-аналитик группы Black Bird Group Паси Пароинен.