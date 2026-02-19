Одних територій України мало: Кремль озвучив жорсткий ультиматум для завершення війни

Росія не має наміру обмежуватися лише територіальними поступками України і продовжує наполягати на виконанні своїх початкових цілей війни, включаючи ослаблення та фактичний демонтаж НАТО. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, російське посольство в Бельгії заявило державному виданню "Известия", що Москва вимагатиме юридичного закріплення відмови НАТО від подальшого розширення. Йдеться про так званий "проект договору" грудня 2021 року – ультиматум, який Росія висунула США та альянсу напередодні повномасштабного вторгнення.

Цей документ передбачав припинення розміщення сил і озброєнь НАТО у країнах, що вступили до альянсу після 1997 року, а також фактичну відмову від політики відчинених дверей.

Крім того, Москва вимагала згорнути співпрацю НАТО з країнами східного флангу, включаючи Україну.

Експерти зазначають, що повторення цих вимог на тлі дипломатичних контактів свідчить: Кремль не погодиться на мирну угоду, якщо вона не враховуватиме весь спектр її стратегічних вимог – не лише територіальних, а й геополітичних.

Додаткову тривогу викликає риторика російських чиновників, включаючи представника МЗС Марію Захарову, які посилаються на нібито досягнуті "розуміння" між США та Росією під час саміту на Алясці у серпні 2025 року. Проте жодних офіційних угод тоді підписано не було. Більше того, американська сторона прямо заявляла, що переговори не спричинили конкретних домовленостей.

У ISW наголошують: Кремль продовжує домагатися своїх початкових цілей – або військовим шляхом, або через дипломатичний тиск. Це свідчить про те, що Москва не демонструє готовності до компромісу та розглядає переговори швидше як інструмент тиску, а не шлях до реального світу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін упевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Про це пише The New York Times з посиланням на західну розвідку.



