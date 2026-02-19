Одних территорий Украины уже мало: Кремль озвучил жесткий ультиматум для завершения войны

Россия не намерена ограничиваться лишь территориальными уступками Украины и продолжает настаивать на выполнении своих первоначальных целей войны, включая ослабление и фактический демонтаж НАТО. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, российское посольство в Бельгии заявило государственному изданию "Известия", что Москва будет требовать юридического закрепления отказа НАТО от дальнейшего расширения. Речь идет о так называемом "проекте договора" декабря 2021 года – ультиматуме, который Россия выдвинула США и альянсу накануне полномасштабного вторжения.

Этот документ предусматривал прекращение размещения сил и вооружений НАТО в странах, вступивших в альянс после 1997 года, а также фактический отказ от политики "открытых дверей".

Кроме того, Москва требовала свернуть сотрудничество НАТО со странами восточного фланга, включая Украину.

Эксперты отмечают, что повторение этих требований на фоне дипломатических контактов свидетельствует: Кремль не согласится на мирное соглашение, если оно не будет учитывать весь спектр его стратегических требований – не только территориальных, но и геополитических.

Дополнительную тревогу вызывает риторика российских чиновников, включая представителя МИД Марию Захарову, которые ссылаются на якобы достигнутые "понимания" между США и Россией во время саммита на Аляске в августе 2025 года. Однако никаких официальных соглашений тогда подписано не было. Более того, американская сторона прямо заявляла, что переговоры не привели к конкретным договоренностям.

В ISW подчеркивают: Кремль продолжает добиваться своих первоначальных целей – либо военным путем, либо через дипломатическое давление. Это свидетельствует о том, что Москва не демонстрирует готовности к компромиссу и рассматривает переговоры скорее, как инструмент давления, а не путь к реальному миру.

