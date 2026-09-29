Одних перехоплювачів буде недостатньо: як протидіяти дронам РФ

Вже не лише Київ, а й низка західних областей страждають від постійних нальотів реактивних дронів. Як протидіяти дронам РФ? Коли буде масштабне рішення щодо збивання реактивних дронів? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

Технологічне протистояння триватиме

Військовий журналіст, колишній прес-секретар Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначив в ефірі каналу "Київ 24", що для протидії дронам російських окупантів одних дронів-перехоплювачів буде недостатньо, потрібен комплексний підхід.

Експерт зазначив, що глава Офісу президента України Кирило Буданов каже, що потрібно ще кілька місяців, щоб отримати достатню кількість дронів-перехоплювачів, які будуть дуже ефективними у знищенні ворожих реактивних дронів.

"Але ж і ворог не сидить на місці, він постійно розробляє нові технології, використовує нові алгоритми застосування тих самих дронів. Тому це технологічне протистояння триватиме", — сказав Селезньов.

Справді, наголосив аналітик, у цьому питанні потрібен комплексний підхід. Йдеться про наявність у нас ефективних перехоплювачів, а також про превентивні заходи, спрямовані на знищення пускових майданчиків дронів у Росії та підприємств російського оборонно-промислового комплексу. Крім того, йдеться про знищення ворожих операторів та розрахунків, які здійснюють розвідку місцевості. Експерт також наголосив на необхідності посилення режиму контррозвідувальної діяльності.

Росіяни продовжуватимуть терор проти цивільного населення та тилу України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив в ефірі Radio NV, що масштабного рішення щодо протидії російським реактивним дронам найближчим часом не слід очікувати, оскільки це вимагає часу. Таку думку висловив

"Найближчим часом якогось масштабного вирішення цієї проблеми ми навряд чи побачимо. Тому що навіть якщо ми говоримо про розробку засобу протидії, інструменту протидії – того чи іншого засобу протиповітряної оборони, який міг би ефективно впоратися з реактивними дронами-камікадзе та ерзац-ракет, таких як "Бандероль", "Дань дроном, скільки ерзац-ракетної… – то нарощування таких коштів потребує часу”, – сказав Коваленко.

Він додав, що росіяни дуже добре це розуміють і продовжуватимуть терор проти цивільного населення та тилу України. Тому українці мають бути готовими до того, що ефективність перехоплення реактивних дронів найближчим часом не досягне рівня, який був кілька місяців тому – 90-95%, пояснив оглядач.

З іншого боку, за його словами, треба розуміти, що Росія намагатиметься зробити саме осінньо-зимовий період 2026–2027 років для українців максимально виснажливим, користуючись саме цим "вікном можливостей терору".

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