Одних перехватчиков будет недостаточно: как противодействовать дронам РФ

Уже не только Киев, но и ряд западных областей страдают от постоянных налетов реактивных дронов. Как противодействовать дронам РФ? Когда будет масштабное решение по сбиванию реактивных дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

Технологическое противостояние будет продолжаться

Военный журналист, бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил в эфире канала "Киев 24", что для противодействия дронам российских оккупантов одних дронов-перехватчиков будет недостаточно, нужен комплексный подход.

Эксперт отметил, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорит, что потребуется ещё несколько месяцев, чтобы получить достаточное количество дронов-перехватчиков, которые будут очень эффективны в уничтожении вражеских реактивных дронов.

"Но ведь и враг не сидит на месте, он постоянно разрабатывает новые технологии, использует новые алгоритмы применения тех же дронов. Поэтому это технологическое противостояние будет продолжаться", – сказал Селезнев.

В самом деле, подчеркнул аналитик, в этом вопросе нужен комплексный подход. Речь идет о наличии у нас эффективных перехватчиков, а также о превентивных мерах, направленных на уничтожение пусковых площадок дронов в России и предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, речь идет об уничтожении вражеских операторов и расчетов, осуществляющих разведку местности. Эксперт также подчеркнул необходимость усиления режима контрразведывательной деятельности.

Россияне будут продолжать террор против гражданского населения и тыла Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил в эфире Radio NV, что масштабного решения по противодействию российским реактивным дронам в ближайшее время ожидать не следует, так как это требует времени. Такое мнение на высказал

"В ближайшее время какого-либо масштабного решения этой проблемы мы вряд ли увидим. Потому что даже если мы говорим о разработке средства противодействия, инструмента противодействия – того или иного средства противовоздушной обороны, которое могло бы эффективно справиться с реактивными дронами-камикадзе и эрзац-ракет, таких как "Бандероль", "Дань-М", "Герань-5", которая является не столько дроном, сколько эрзац-ракетной… – то наращивание таких средств требует времени", – сказал Коваленко.

Он добавил, что россияне очень хорошо это понимают и будут продолжать террор против гражданского населения и тыла Украины. Поэтому украинцы должны быть готовы к тому, что эффективность перехвата реактивных дронов в ближайшее время не достигнет уровня, который был несколько месяцев назад – 90-95%, объяснил обозреватель.

С другой стороны, по его словам, нужно понимать, что Россия будет пытаться сделать именно осенне-зимний период 2026–2027 годов для украинцев максимально изнурительным, пользуясь именно этим "окном возможностей террора".

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