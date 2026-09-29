Одних перехватчиков будет недостаточно: как противодействовать дронам РФ

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Кравцев Сергей
Уже не только Киев, но и ряд западных областей страдают от постоянных налетов реактивных дронов. Как противодействовать дронам РФ? Когда будет масштабное решение по сбиванию реактивных дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников
Военный журналист, бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил в эфире канала "Киев 24", что для противодействия дронам российских оккупантов одних дронов-перехватчиков будет недостаточно, нужен комплексный подход.
Эксперт отметил, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорит, что потребуется ещё несколько месяцев, чтобы получить достаточное количество дронов-перехватчиков, которые будут очень эффективны в уничтожении вражеских реактивных дронов.
В самом деле, подчеркнул аналитик, в этом вопросе нужен комплексный подход. Речь идет о наличии у нас эффективных перехватчиков, а также о превентивных мерах, направленных на уничтожение пусковых площадок дронов в России и предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, речь идет об уничтожении вражеских операторов и расчетов, осуществляющих разведку местности. Эксперт также подчеркнул необходимость усиления режима контрразведывательной деятельности.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил в эфире Radio NV, что масштабного решения по противодействию российским реактивным дронам в ближайшее время ожидать не следует, так как это требует времени. Такое мнение на высказал
Он добавил, что россияне очень хорошо это понимают и будут продолжать террор против гражданского населения и тыла Украины. Поэтому украинцы должны быть готовы к тому, что эффективность перехвата реактивных дронов в ближайшее время не достигнет уровня, который был несколько месяцев назад – 90-95%, объяснил обозреватель.
С другой стороны, по его словам, нужно понимать, что Россия будет пытаться сделать именно осенне-зимний период 2026–2027 годов для украинцев максимально изнурительным, пользуясь именно этим "окном возможностей террора".
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