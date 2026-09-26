«Путин снова среди мировых лидеров»: какой шаг Трампа дает Путина право продолжать войну

Приглашение Владимира Путина на саммит G20 во Флориде вызвало резкую реакцию редакции The Wall Street Journal. В публикации издание утверждает, что участие российского президента в международной встрече может быть воспринято Москвой как свидетельство возвращения Путина в круг мировых лидеров.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

США официально пригласили российского президента на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Майами в декабре. Об этом ранее сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Приглашение стало заметным изменением по сравнению с периодом после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда контакты Москвы с западными странами существенно сократились.

В редакционной статье WSJ говорится, что Путин может использовать поездку для демонстрации российской аудитории фотографий с другими мировыми лидерами. По мнению авторов публикации, администрация Трампа может рассматривать возвращение российского президента в международную дипломатию как инструмент давления или стимул для возобновления переговоров о завершении войны.

При этом издание напоминает о предыдущей встрече Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года. По оценке редакции WSJ, после той встречи российская политика в отношении войны не претерпела ожидаемых изменений.

Отдельное внимание авторы публикации уделяют безопасности стран НАТО. В статье упоминаются предупреждения европейских разведывательных структур о возможных российских гибридных действиях и потенциальных сценариях проверки готовности альянса реагировать на ограниченную военную атаку.

В частности, WSJ ссылается на оценки датской военной разведки, которая предупреждала о рисках возможных действий России, направленных на ослабление европейской поддержки Украины и создание разногласий внутри НАТО.

На этом фоне редакция американского издания ставит вопрос о том, каким может быть ответ Вашингтона в случае дальнейшей российской эскалации против государства НАТО.

Приглашение Путина на G20 уже стало частью более широкой дипломатической стратегии администрации Трампа, которая пытается вернуть Россию к международному переговорному процессу. При этом сам факт приглашения не означает достижения каких-либо договоренностей о завершении войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — откладывать больше нельзя: с каким требованием Зеленский обратился к Трампу.



