«Путін знову серед світових лідерів»: який крок Трампа дає Путіна право продовжувати війну

Запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Флориді викликало різку реакцію редакції The Wall Street Journal. У публікації видання стверджує, що участь російського президента у міжнародній зустрічі може бути сприйнята Москвою як свідчення повернення Путіна до кола світових лідерів.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

США офіційно запросили російського президента на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться у Майамі у грудні. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Запрошення стало помітною зміною порівняно з періодом після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, коли контакти Москви із західними країнами суттєво скоротилися.

У редакційній статті WSJ йдеться про те, що Путін може використовувати поїздку для демонстрації російської аудиторії фотографій з іншими світовими лідерами. На думку авторів публікації, адміністрація Трампа може розглядати повернення російського президента до міжнародної дипломатії як інструменту тиску або стимулу для відновлення переговорів про завершення війни.

При цьому видання нагадує про попередню зустріч Трампа та Путіна на Алясці у серпні 2025 року. За оцінкою редакції WSJ, після тієї зустрічі російська політика щодо війни не зазнала очікуваних змін.

Окрему увагу автори публікації приділяють безпеці країн НАТО. У статті згадуються попередження європейських розвідувальних структур про можливі російські гібридні дії та потенційні сценарії перевірки готовності альянсу реагувати на обмежену військову атаку.

Зокрема, WSJ посилається на оцінки датської військової розвідки, яка попереджала про ризики можливих дій Росії, спрямованих на ослаблення європейської підтримки України та розбіжності всередині НАТО.

На цьому тлі редакція американського видання ставить питання про те, якою може бути відповідь Вашингтона у разі подальшої російської ескалації проти держави НАТО.

Запрошення Путіна на G20 вже стало частиною ширшої дипломатичної стратегії адміністрації Трампа, яка намагається повернути Росію до міжнародного переговорного процесу. При цьому сам факт запрошення не означає досягнення будь-яких домовленостей щодо завершення війни.

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