Один з найскладніших днів для української енергосистеми: Шмигаль терміново звернувся до українців

Четвер, 22 січня, став одним із найскладніших днів для української енергосистеми з моменту масштабного блекауту восени 2022 року.

Денис Шмигаль. Фото: з відкритих джерел

Причинами стали серйозні ушкодження об’єктів генерації, зруйновані лінії електропередач і трансформаторні підстанції, а також безперервні ракетні й дронові удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація залишається критичною, і енергетики змушені застосовувати аварійні обмеження електропостачання. Компанія Укренерго ввела спеціальні режими відключень, щоб запобігти повному колапсу системи. Найбільше постраждали Київ, Київська область та Дніпропетровщина.

"Вдень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану", — зазначив міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що протягом дня у столиці над відновленням теплопостачання працювали 165 аварійних бригад, а в нічну зміну залучили ще понад 80 фахівців.

Роботи ускладнюються постійними загрозами з повітря. Як зазначив Шмигаль, лише цього вечора в Києві пролунала вже двотисячна повітряна тривога від початку повномасштабної війни.

Також він звернув увагу на те, що Росія веде не лише ракетну, а й інформаційну війну, поширюючи фейки та провокуючи напругу в суспільстві. У зв’язку з цим Шмигаль закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Міністерстві внутрішніх справ України зробили екстрену заяву щодо надзвичайної ситуації в енергетиці. МВС, зокрема, радить українцям подбати про базову готовність, у тому числі зробити вдома запас на 3-5 діб питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних медикаментів.