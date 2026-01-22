Один из самых сложных дней для украинской энергосистемы: Шмигаль срочно обратился к украинцам

Четверг, 22 января, стал одним из сложнейших дней для украинской энергосистемы с момента масштабного блекаута осенью 2022 года.

Денис Шмигаль. Фото: из открытых источников

Причинами послужили серьезные повреждения объектов генерации, разрушенные линии электропередач и трансформаторные подстанции, а также непрерывные ракетные и дроновые удары РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

По его словам, ситуация остается критичной, и энергетики вынуждены применять аварийные ограничения электроснабжения. Компания Укрэнерго ввела специальные режимы отключений, чтобы предотвратить полный коллапс системы. Больше всего пострадали Киев, Киевская область и Днепропетровщина.

"Днем над возвращением тепла в дома Киева работало 165 бригад, на ночную смену преграждают 83. Работу существенно усложняют условия безопасности — сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения", — отметил министр.

Денис Шмигаль подчеркнул, что в течение дня в столице над возобновлением теплоснабжения работали 165 аварийных бригад, а в ночную смену привлекли еще более 80 специалистов.

Работы осложняются постоянными угрозами из воздуха. Как отметил Шмигаль, только в этот вечер в Киеве прозвучала уже двухтысячная воздушная тревога с начала полномасштабной войны.

Также он обратил внимание, что Россия ведет не только ракетную, но и информационную войну, распространяя фейки и провоцируя напряжение в обществе. В этой связи Шмигаль призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники.

Как сообщал портал "Комментарии", в Министерстве внутренних дел Украины сделали экстренное заявление по поводу чрезвычайной ситуации в энергетике. МВД, в частности, советует украинцам позаботиться о базовой готовности, в том числе сделать дома запас на 3-5 суток питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.