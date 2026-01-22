logo_ukra

Зробити запас води та продуктів: МВС екстрено звернулося до українців
Зробити запас води та продуктів: МВС екстрено звернулося до українців

МВС радить зробити вдома запас на 3-5 діб питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних медикаментів

22 січня 2026, 19:25
У Міністерстві внутрішніх справ України зробили екстрену заяву щодо надзвичайної ситуації в енергетиці.

Зробити запас води та продуктів: МВС екстрено звернулося до українців

В Україні триває надзвичайна ситуація в енергетиці. Фото: з відкритих джерел

МВС, зокрема, радить українцям подбати про базову готовність, у тому числі зробити вдома запас на 3-5 діб питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних медикаментів. 

"Першочергово підготуйте валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки. Перевірте рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального", — йдеться у повідомленні пресслужби МВС.

Радять також не забувати про домашніх улюбленців – забезпечити для них запас корму. Окрім того, в МВС закликають українців бути готовими до посилених заходів безпеки.

"Слідкуйте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей і обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби. Під час перебоїв з тепло- та енергопостачанням дотримуйтеся базових правил обігріву оселі. Зокрема, не намагайтеся обігріти всю квартиру – перебувайте в одній, бажано найменшій кімнаті. Одягайтеся у кілька шарів, використовуйте грілки та підтримуйте легку фізичну активність", — йдеться у повідомленні. 

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, чому графіки відключень світла зараз не працюють. Експерт також сказав, коли українці зможуть хоча б планувати своє життя. За його словами, в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста. 



Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/58466
