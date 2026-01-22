Зробити запас води та продуктів: МВС екстрено звернулося до українців

У Міністерстві внутрішніх справ України зробили екстрену заяву щодо надзвичайної ситуації в енергетиці.

В Україні триває надзвичайна ситуація в енергетиці. Фото: з відкритих джерел

МВС, зокрема, радить українцям подбати про базову готовність, у тому числі зробити вдома запас на 3-5 діб питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних медикаментів.

"Першочергово підготуйте валізу першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки. Перевірте рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального", — йдеться у повідомленні пресслужби МВС.

Радять також не забувати про домашніх улюбленців – забезпечити для них запас корму. Окрім того, в МВС закликають українців бути готовими до посилених заходів безпеки.

"Слідкуйте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей і обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби. Під час перебоїв з тепло- та енергопостачанням дотримуйтеся базових правил обігріву оселі. Зокрема, не намагайтеся обігріти всю квартиру – перебувайте в одній, бажано найменшій кімнаті. Одягайтеся у кілька шарів, використовуйте грілки та підтримуйте легку фізичну активність", — йдеться у повідомленні.

