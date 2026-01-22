Коли не вимикатимуть світло: експерт назвав реальні терміни

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, чому графіки відключень світла зараз не працюють.

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Експерт також сказав, коли українці зможуть хоча б планувати своє життя. Про це Харченко розповів в інтерв'ю виданню "Телеграф".

За його словами, в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста.

"Вона по факту знищена або пошкоджена настільки, що повернути її найближчим часом не вбачається можливим. Відповідно, Київ переведено на повне живлення ззовні. Там теж доволі багато пошкоджень. Я можу сподіватися, що десь за 5-7 днів у Києві можна буде хоча б чітко працювати за графіком", — сказав Харченко.

За словами експерта, проблема в тому, що неможливо спланувати споживання, коли люди "вмикають все і відразу", як тільки з'являється електрика. Відповідно, всі попередні графіки планування споживання "пішли під хвіст".

"Щоб створити нові, треба набрати статистику, тому що зараз просто немає розуміння. Раніше будинок споживав 100 кВт, тепер він споживає 300", — сказав експерт.

Олександр Харченко вважає, що послабити або ж відмінити графіки відключень можна буде за два-три роки.

"Це я вже зовсім песимістичний сценарій даю. Насправді, коли стане нормально і тепло, трохи легше буде. Але я реально думаю, що в певні місяці року ми житимемо з графіками ще кілька років", — зазначив експерт.

За словами Харченка, прогнозованість може бути тоді, коли припиняться російські атаки на енергосистему. Електрика також стане доступнішою із настанням потепління.

"Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це вирішить ситуацію, зараз не можна", — каже Харченко.

Як повідомляв портал "Коментарі", міністр енергетики Денис Шмигаль доручив "Укренерго" скоротити тривалість відключень електроенергії в найпроблемніших регіонах шляхом збільшення імпорту, будівництва нових ліній електропередач та покращення пропускної здатності мереж.

Однак, як зазначив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв у коментарі УНІАН, у короткостроковій перспективі суттєвого зростання імпорту з ЄС очікувати не варто.