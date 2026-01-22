Когда не будут выключать свет: эксперт назвал реальные сроки

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, почему графики отключений света сейчас не работают.

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

Эксперт также сказал, когда украинцы смогут хотя бы планировать свою жизнь. Об этом Харченко рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, в Киеве фактически не осталось генерации внутри города.

"Она по факту уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время не представляется возможным. Соответственно, Киев переведен на полное питание извне. Там тоже достаточно много повреждений. Я могу надеяться, что где-то через 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику", — сказал Харченко.

По словам эксперта, проблема в том, что невозможно спланировать потребление, когда люди включают все и сразу, как только появляется электричество. Соответственно, все предварительные графики планирования потребления "ушли под хвост".

Чтобы создать новые, надо набрать статистику, потому что сейчас просто нет понимания. Раньше дом потреблял 100 кВт, теперь он потребляет 300", – сказал эксперт.

Александр Харченко считает, что ослабить или отменить графики отключений можно будет через два-три года.

"Это я уж совсем пессимистический сценарий даю. В самом деле, когда станет нормально и тепло, немного легче будет. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет", – отметил эксперт.

По словам Харченко, прогнозируемость может быть тогда, когда прекратятся российские атаки на энергосистему. Электричество также станет более доступным с наступлением потепления.

"Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это разрешит ситуацию, сейчас нельзя", – говорит Харченко.

Как сообщал портал "Комментарии", министр энергетики Денис Шмигаль поручил "Укрэнерго" сократить продолжительность отключений электроэнергии в самых проблемных регионах путем увеличения импорта, строительства новых линий электропередач и улучшения пропускной способности сетей.

Однако, как отметил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, в краткосрочной перспективе существенного роста импорта из ЕС ожидать не стоит.