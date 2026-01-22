Сделать запас воды и продуктов: МВД экстренно обратилось к украинцам

В Министерстве внутренних дел Украины сделали экстренное заявление по поводу чрезвычайной ситуации в энергетике.

В Украине продолжается чрезвычайная ситуация в энергетике. Фото: из открытых источников

МВД, в частности, советует украинцам позаботиться о базовой готовности, в том числе сделать дома запас на 3-5 суток питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.

"В первую очередь подготовьте чемодан первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных денег. Проверьте уровень заряда дополнительных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Советуют также не забывать о домашних любимцах – обеспечить для них запас корма. Кроме того, в МВД призывают украинцев быть готовыми к усиленным мерам безопасности.

"Следите за сообщениями властей, позаботьтесь о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток. При перебоях с тепло- и энергоснабжением соблюдайте базовые правила обогрева дома. В частности, не пытайтесь обогреть всю квартиру – находитесь в одной, желательно самой маленькой комнате. Одевайтесь в несколько слоев, используйте грелки и поддерживайте легкую физическую активность", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, почему графики отключений света сейчас не работают. Эксперт также сказал, когда украинцы смогут хотя бы планировать свою жизнь. По его словам, в Киеве фактически не осталось поколения внутри города.