Один концерт – катер і дрони для ГУР: «Друга Ріка» з партнерами оголосили масштабний збір

Український рок-гурт Друга Ріка спільно з Work.ua та мережею мультимаркетів Аврора організовують благодійний збір на підтримку Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про ініціативу повідомляють на сайті Work.ua.

30 років на сцені – 15 мільйонів для розвідки: благодійний концерт у Палаці спорту гурту "Друга ріка"

Збір приурочений до 30-річчя гурту. 8 березня "Друга Ріка" проведе великий концерт "Я є! 30 років" у Палаці спорту. Головна мета події – зібрати 15 мільйонів гривень для потреб української військової розвідки.

Кошти планують спрямувати на придбання катера для евакуаційних місій із порятунку розвідників, дронів MAVIC 3T та серверного обладнання. Організатори наголошують: без донейтів катер не вийде в море, а дрони не піднімуться в небо.

Частина коштів із продажу квитків автоматично піде на підтримку збору. Водночас основну суму розраховують залучити через прямі донейти громадян і бізнесу. Ініціатори закликають долучатися не лише окремих людей, а й компанії.

За словами СЕО Work.ua Артура Міхна, підтримка Сил оборони для компанії є послідовною позицією, а поєднання благодійності з культурними подіями створює точку єднання війська, бізнесу та суспільства. Минулого року платформа повідомляла про виконання 337 волонтерських запитів і спрямування понад 56 мільйонів гривень на підтримку оборони.

Фронтмен гурту Валерій Харчишин зазначив, що ювілейний концерт – це не лише про музику, а й про підтримку та спільну відповідальність за майбутнє країни. У компанії "Аврора" також підкреслюють, що участь у благодійних ініціативах для підтримки Сил оборони є щоденним обов’язком бізнесу.

Організатори наголошують, що концерт – це не лише святкування 30-річчя гурту, а й інструмент реальної допомоги українській розвідці. Долучитися до збору можна через спеціальне посилання, опубліковане на сайті Work.ua.

