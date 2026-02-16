logo

Один концерт – катер и дроны для ГУР: «Друга Ріка» с партнерами объявили масштабный сбор

Бизнес, культура и общество объединяются вокруг сбора на катер, дроны и серверное оборудование для ГУР МО Украины.

16 февраля 2026, 12:50
Проніна Анна

Украинская рок-группа Друга Ріка совместно с Work.ua и сетью мультимаркетов Аврора организуют благотворительный сбор в поддержку Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об инициативе сообщают на сайте Work.ua.

30 лет на сцене – 15 миллионов для разведки: благотворительный концерт во Дворце спорта группы "Друга ріка"

Сбор приурочен к 30-летию группы. 8 марта "Друга Ріка" проведет большой концерт "Я есть! 30 лет" во Дворце спорта. Главная цель происшествия – собрать 15 миллионов гривен для нужд украинской военной разведки.

Средства планируют направить на приобретение катера для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дронов MAVIC 3T и серверного оборудования. Организаторы отмечают: без донейтов катер не выйдет в море, а дроны не поднимутся в небо.

Часть средств по продаже билетов автоматически пойдет на поддержку сбора. В то же время, основную сумму рассчитывают привлечь через прямые донейты граждан и бизнеса. Инициаторы призывают приобщаться не только к отдельным людям, но и к компании.

По словам СЕО Work.ua Артура Михно, поддержка сил обороны для компании является последовательной позицией, а сочетание благотворительности с культурными событиями создает точку единения войска, бизнеса и общества. В прошлом году платформа сообщала о выполнении 337 волонтерских запросов и направлении более 56 миллионов гривен в поддержку обороны.

Фронтмен группы Валерий Харчишин отметил, что юбилейный концерт – это не только о музыке, но и о поддержке и общей ответственности за будущее страны. В компании "Аврора" также подчеркивают, что участие в благотворительных инициативах по поддержке сил обороны является ежедневной обязанностью бизнеса.

Организаторы отмечают, что концерт – это не только празднование 30-летия группы, но и инструмент реальной помощи украинской разведке . Присоединиться к сбору можно через специальную ссылку, опубликованную на сайте Work.ua.

Читайте также в "Комментариях", что ГУР сообщает о немецких деталях в российских дронах.



