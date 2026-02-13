Німецькі деталі у російських дронах: 137 компонентів із ФРН виявили у техніці РФ

У російській військовій техніці виявлено щонайменше 137 компонентів німецького виробництва. Про це свідчать дані порталу War&Sanctions, який веде Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ворожих безпілотниках зафіксовано десятки німецьких компонентів: звідки вони там взялися

Згідно з оприлюдненою інформацією, більшість зафіксованих деталей знайдено у безпілотниках. Зокрема, у БПЛА "Герань" – російській версії іранських дронів Shahed – виявлено транзистори баварської компанії Infineon Technologies, а також насоси від Bosch і Pierburg – дочірньої структури концерну Rheinmetall.

Крім того, в інших безпілотниках РФ зафіксовано електронні компоненти німецьких виробників Würth Elektronik та TDK Electronics.

У ГУР припускають, що такі деталі могли потрапити до Росії через схеми з використанням підставних компаній та посередників у третіх країнах. Серед можливих варіантів – закупівля через комерційні структури в Європі з подальшим переправленням через держави, які не дотримуються санкційних обмежень, або через паралельний імпорт.

Водночас експерти не виключають і простіших шляхів. Частина електронних компонентів, зокрема транзистори, перебуває у вільному цивільному обігу та може продаватися через онлайн-майданчики. Формально доставка до Росії може бути обмежена, однак товар може бути отриманий у третіх країнах і надалі переправлений.

У компанії Infineon раніше заявляли, що після 2022 року припинили постачання продукції до Росії та дотримуються санкцій. При цьому виробники наголошують, що повний контроль за перепродажем продукції протягом її життєвого циклу є технічно складним через масштаб виробництва.

У Bosch, зі свого боку, зазначали, що окремі згадані компоненти можуть бути підробками або результатом паралельного імпорту.

Представники української розвідки наголошують: російські виробники поки не поспішають переходити на менш якісні аналоги, зокрема китайські, оскільки західні компоненти залишаються доступними на вторинному ринку та вирізняються стабільністю роботи. Фактично йдеться про збереження технологічної залежності від продукції країн Європейського Союзу навіть в умовах санкцій.

Опубліковані дані знову порушують питання ефективності глобального експортного контролю та механізмів запобігання обходу санкцій через треті юрисдикції.

Читайте також в "Коментарях", що на Дніпрі знайшли залишки ударного ворожого безпілотника.