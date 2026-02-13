Немецкие детали в российских дронах: 137 компонентов из ФРГ обнаружили в технике РФ

В российской военной технике обнаружено не менее 137 компонентов германского производства. Об этом свидетельствуют данные портала War&Sanctions, ведущего Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Во вражеских беспилотниках зафиксированы десятки немецких компонентов: откуда они там взялись

Согласно обнародованной информации, большинство зафиксированных деталей найдено в беспилотниках. В частности, в БПЛА "Герань" – российской версии иранских дронов Shahed – обнаружены транзисторы баварской компании Infineon Technologies , а также насосы от Bosch и Pierburg – дочерней структуры концерна Rheinmetall .

Кроме того, в других беспилотниках РФ зафиксированы электронные компоненты немецких производителей Würth Elektronik и TDK Electronics .

В ГУР предполагают, что такие детали могли попасть в Россию из-за схем с использованием подставных компаний и посредников в третьих странах. Среди возможных вариантов – закупка через коммерческие структуры в Европе с последующей переправкой через государства, не соблюдающие санкционные ограничения, или через параллельный импорт.

В то же время эксперты не исключают и более простых путей. Часть электронных компонентов, в том числе транзисторы, находятся в свободном гражданском обращении и могут продаваться через онлайн-площадки. Формально доставка в Россию может быть ограничена, однако товар может быть получен в третьих странах и в дальнейшем переправлен.

В компании Infineon ранее заявляли, что после 2022 года прекратили поставки продукции в Россию и соблюдают санкции. При этом производители отмечают, что полный контроль за перепродажей продукции в течение ее жизненного цикла является технически сложным из-за масштаба производства.

В Bosch со своей стороны отмечали, что отдельные упомянутые компоненты могут быть подделками или результатом параллельного импорта.

Представители украинской разведки отмечают: российские производители пока не спешат переходить на менее качественные аналоги, в том числе китайские, поскольку западные компоненты остаются доступными на вторичном рынке и отличаются стабильностью работы. Фактически, речь идет о сохранении технологической зависимости от продукции стран Европейского Союза даже в условиях санкций.

Опубликованные данные вновь поднимают вопросы эффективности глобального экспортного контроля и механизмов предотвращения обхода санкций через третьи юрисдикции.

