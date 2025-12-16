Одещину вктре накрив нещадний вогонь: знищено склад надважливої техніки

У ніч проти вівторка, 16 грудня, російські війська здійснили серію атак безпілотниками на території Одеської області. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ворог продовжує тероризувати регіон, запускаючи ударні дрони об'єктами цивільної та економічної інфраструктури.

Фото: скріншот

Внаслідок нічної атаки на одному з підприємств спалахнула масштабна пожежа, а також спалахнув склад із побутовою технікою, серед якої були бойлери та обігрівачі. Рятувальникам вдалося оперативно загасити полум'я і врятувати сусідній склад логістичної компанії, що знаходилася поруч, тим самим запобігши ще більшим збиткам.

Крім того, подібні події сталися на Запорізькій області. Протягом ночі та ранку місцеві жителі стали свідками потужних вибухів, спричинених атаками безпілотників. У місті було пошкоджено багатоповерхівку, постраждали кілька людей. Крім цього, російські дрони вдарили приватним маршрутним автобусом Mercedes Sprinter, що рухався автошляхом, що також призвело до жертв серед цивільного населення.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив, що вибухи сталися у різних районах регіону, зокрема, під прицілом опинився Запорізький район. Він закликав громадян залишатися у безпечних місцях до відбою, наголосивши, що небезпека для цивільного населення залишається високою.

