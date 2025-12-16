Одещину в который раз накрыл беспощадный огонь: уничтожен состав сверхважной техники

В ночь на вторник, 16 декабря, российские войска совершили серию атак беспилотниками на территории Одесской области. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, враг продолжает терроризировать регион, запуская ударные дроны объектами гражданской и экономической инфраструктуры.

В результате ночной атаки на одном из предприятий вспыхнул масштабный пожар, а также вспыхнул склад с бытовой техникой, среди которой были бойлеры и обогреватели. Спасателям удалось оперативно потушить пламя и спасти соседний состав находившейся рядом логистической компании, тем самым предотвратив еще больший ущерб.

Кроме того, подобные события произошли в Запорожской области. В течение ночи и утра местные жители стали свидетелями мощных взрывов, вызванных атаками беспилотников. В городе была повреждена многоэтажка, пострадали несколько человек. Кроме этого, российские дроны ударили по частному маршрутному автобусу Mercedes Sprinter, двигавшемуся по автодороге, что также привело к жертвам среди гражданского населения.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подтвердил, что взрывы произошли в разных районах региона, в частности, под прицелом оказался Запорожский район. Он призвал граждан оставаться в безопасных местах к отбою, отметив, что опасность для гражданского населения остается высокой.

