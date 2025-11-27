logo_ukra

Одещина у страшному вогні: стало відомо про вражаючі наслідки обстрілу окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Одещина у страшному вогні: стало відомо про вражаючі наслідки обстрілу окупантів

В ніч на 25 листопада Одеський регіон зазнав нової масованої атаки ворожих дронів

27 листопада 2025, 08:35
Автор:
Клименко Елена

У ніч на 27 листопада Одещина знову зазнала атаки з боку російських окупантів, які застосували безпілотники. Незважаючи на активну роботу сил протиповітряної оборони, частина об’єктів цивільної інфраструктури зазнала пошкоджень, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Одещина у страшному вогні: стало відомо про вражаючі наслідки обстрілу окупантів

Внаслідок удару були пошкоджені фасади та вікна двох житлових будинків, а також будівлі кінно-спортивного клубу та автозаправної станції. У деяких місцях виникли невеликі загоряння, які рятувальники оперативно ліквідували. За інформацією Кіпера, повідомлень про загиблих або постраждалих наразі не надходило.

Ця атака стала черговою після серії ударів протягом попередніх днів. Так, у ніч на 25 листопада Одеський регіон знову піддався масованому обстрілу дронами. Ворог поцілив у об’єкти енергетичної та портової інфраструктури, а також пошкодив дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

Напередодні, 24 листопада, ввечері, Одеса зазнала удару безпілотниками, що спричинило відключення електропостачання в низці районів міста та тимчасові перебої у роботі електротранспорту. В ніч на 24 листопада ворог завдав чергового удару по південній частині області, вкотре пошкодивши портові об’єкти та обладнання цивільної інфраструктури.

Ще раніше, у ніч проти 23 листопада, Одеський регіон постраждав від атак російських дронів. Тоді загорілися об’єкти енергетичної інфраструктури та колишня промислова будівля, але пожежі були швидко ліквідовані силами рятувальників.

Як вже писали "Коментарі", Кремль та високопоставлені російські чиновники продовжують відмовлятися від будь-яких компромісів, які могли б призвести до укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Москва наполягає на виконанні всіх своїх максималістських вимог і не погоджується на поступки, що не відповідають її інтересам. Такі висновки містяться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



