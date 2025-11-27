Одещина в страшном огне: стало известно о поразительных последствиях обстрела кафиров.

В ночь на 27 ноября Одесщина снова подверглась атакам со стороны российских оккупантов, которые применили беспилотники. Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, часть объектов гражданской инфраструктуры получила повреждения, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Фото: из открытых источников

В результате удара были повреждены фасады и окна двух жилых домов, а также здания конно-спортивного клуба и автозаправочной станции. В некоторых местах возникли небольшие возгорания, которые спасатели оперативно ликвидировали. По информации Кипера, сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.

Эта атака стала очередной после серии ударов в предыдущие дни. Так, в ночь на 25 ноября Одесский регион снова подвергся массированному обстрелу дронами. Враг попал в объекты энергетической и портовой инфраструктуры, а также повредил дорожное покрытие и остановку общественного транспорта.

Накануне, 24 ноября, вечером, Одесса потерпела удар беспилотниками, что повлекло отключение электроснабжения в ряде районов города и временные перебои в работе электротранспорта. В ночь на 24 ноября враг нанес очередной удар по южной части области, в который раз повредив портовые объекты и оборудование гражданской инфраструктуры.

Еще раньше, в ночь на 23 ноября, Одесский регион пострадал от атак российских дронов. Тогда загорелись объекты энергетической инфраструктуры и бывшее промышленное здание, но пожары были быстро ликвидированы спасателями.

Как уже писали "Комментарии", Кремль и высокопоставленные российские чиновники продолжают отказываться от любых компромиссов, которые могли бы привести к заключению мирного соглашения о войне в Украине. Москва настаивает на выполнении всех своих максималистских требований и не соглашается на уступки, не отвечающие ее интересам. Такие выводы содержатся в новом отчете Института изучения войны (ISW).