Війна з Росією «Очікуються важкі бої»: що відбувається під Покровськом
«Очікуються важкі бої»: що відбувається під Покровськом

Військовий повідомив, що робиться під Покровськом

27 жовтня 2025, 10:23
На Покровському напрямку українські бійці закріпилися в н.п. Затишок (кол. Суворове). Позиція взята але це не фініш, а тільки перший крок у суцільному ланцюгу задач. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Далі будемо діяти дуже обережно, оскільки ця ділянка не рівнина, а лабіринт з природних укріплень, балки й поперечних рельєфів, де кожен метр може виявитися пасткою або сприятливою точкою для противника. Тому всі подальші просування обговорюватимуться й плануватимуться відповідально без зайвого ризику і без гучних заяв", – наголошує військовий.

За його словами, ворог чекатиме в укриттях, буде боротися за кожен підступ до балок і за кожну вигнуту доріжку.

"Нашим бійцям потрібні точна розвідка й вогневе прикриття, після чого – поступове й методичне просування. Очікуються важкі бої, заходи з розвідкою, блокаціями вогневих точок, іншими словами: робота на виснаження!

Наш вектор зрозумілий, просування буде повільним, болючим і небезпечним, але контроль над цими кілометрами важливіший за будь-яку швидкість!" – наголошує "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше військовий повідомляв, що на Покровському напрямку обстановка продовжує ускладнюватися, Сили оборони поступово втрачають контроль над кількома районами, але натомість залишають низку спалених позицій і знищених штурмових груп росіян.

"Ворог з усіх сил намагається зачепитися за залишки мікрорайону Собачівка, де точаться завзяті бої за кожен двір. Схоже, що цей сектор вже на межі повного відколу — питання часу, коли ворог закріпиться остаточно. Попри це, на північ від центру ще тримаються осередки нашого опору. Там бійці знаходяться у невигідному положенні, щільний вогонь і постійні нальоти не дають перепочинку, але козаків терміново треба звідти забрати!" – наголошує військовий.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
