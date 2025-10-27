В Покровском направлении украинские бойцы закрепились в н.п. Затишок (быв. Суворово). Позиция взята, но это не финиш, а только первый шаг в сплошной цепи задач. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

«Ожидаются тяжелые бои»: что происходит под Покровском

"Далее будем действовать очень осторожно, поскольку этот участок не равнина, а лабиринт из природных укреплений, балки и поперечных рельефов, где каждый метр может оказаться ловушкой или благоприятной точкой для противника. Поэтому все дальнейшие продвижения будут обсуждаться и планироваться ответственно без лишнего риска и без громких заявлений", – отмечает военный.

По его словам, враг будет ждать в укрытиях, будет бороться за каждый подступ к балкам и за каждую изогнутую дорожку.

"Нашим бойцам нужна точная разведка и огненное прикрытие, после чего – постепенное и методическое продвижение. Ожидаются тяжелые бои, заходы разведки, блокациям огневых точек, другими словами: работа на истощение! Наш вектор понятен, продвижение будет медленным, болезненным и опасным, но контроль над этими километрами важнее любой скорости!" – подчеркивает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее военный сообщал, что на Покровском направлении обстановка продолжает усложняться, Силы обороны постепенно теряют контроль над несколькими районами, но в то же время оставляют ряд сожженных позиций и уничтоженных штурмовых групп россиян.

"Враг изо всех сил пытается зацепиться за остатки микрорайона Собачевка, где ведутся упорные бои за каждый двор. Похоже, что этот сектор уже на грани полного откола — вопрос времени, когда враг закрепится окончательно. Несмотря на это, к северу от центра еще держатся очаги нашего сопротивления. Там бойцы находятся в невыгодном состоянии. дают передышку, но казаков срочно надо оттуда забрать!" – подчеркивает военный.