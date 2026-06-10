Обстріли України відійдуть у минуле: озвучено гучну заяву про припинення війни

До кінця 2026 року в Україні може бути оголошено припинення вогню, хоча повне завершення війни поки не очікується. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE повідомив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн.

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"Дуже сподіваюся, що до кінця року буде досягнуто припинення вогню. Чи означатиме це завершення війни? Ні. Можливо, завершиться її активна фаза. Можливо, припиняться бомбардування міст і масові атаки на шахти по українських населених пунктах", — зазначив він.

За словами Корна, союзники мають продовжувати підтримку України, оскільки психологічний тиск, пропаганда, шпигунська діяльність і політичний вплив Кремля не припиняться.

"Ми повинні будемо залишатися поруч з українцями на кожному етапі, допомагати відновлювати економіку, підтримувати соціальні системи, піклуватися про людей, які пожертвували так багато заради захисту своєї країни. І, до речі, заради захисту Європи та Сполучених Штатів від дуже серйозної загрози. Україна багато років перебуває на передовій боротьби проти сили, яка загрожує всім нам і нашим цінностям. Тому ми повинні залишатися поруч", — наголосив колишній посадовець.

На тлі цього Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко підкреслив, що повномасштабна війна проти України серйозно підірвала плани Кремля щодо розширення впливу та значно послабила позиції Росії у світі. За його словами, Росія фактично програла війну ще до офіційного визнання поразки.

Портал "Коментарі" вже писав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про суттєве зростання військової активності поблизу всіх українських атомних електростанцій, включно із Запорізькою АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. За оцінками організації, останні тижні характеризуються підвищеними ризиками для ядерної безпеки через активне використання безпілотників та нестабільну ситуацію навколо стратегічних об'єктів енергетичної інфраструктури.