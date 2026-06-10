До конца 2026 года в Украине может быть объявлено прекращение огня, хотя полное завершение войны пока не ожидается. Об этом в интервью Новости.LIVE сообщил бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ США Гленн Корн.

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"Очень надеюсь, что до конца года будет достигнуто прекращение огня. Означает ли это завершение войны? Нет. Возможно, завершится ее активная фаза. Возможно, прекратятся бомбардировки городов и массовые атаки на шахты по украинским населенным пунктам", — отметил он.

По словам Корна, союзники должны продолжать поддержку Украины, поскольку психологическое давление, пропаганда, шпионская деятельность и политическое влияние Кремля не прекратятся.

"Мы должны будем оставаться рядом с украинцами на каждом этапе, помогать восстанавливать экономику, поддерживать социальные системы, заботиться о людях, которые пожертвовали так много ради защиты своей страны. И, кстати, ради защиты Европы и Соединенных Штатов от очень серьезной угрозы. Украина много лет находится на передовой борьбе против силы, которая угрожает всем нам и на нас". чиновник.

На фоне этого Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что полномасштабная война против Украины серьезно подорвала планы Кремля по расширению влияния и значительно ослабила позиции России в мире. По его словам, Россия фактически проиграла войну еще до официального признания поражения.

Портал "Комментарии" уже писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о существенном росте военной активности вблизи всех украинских атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, которая находится под российской оккупацией. По оценкам организации, последние недели характеризуются повышенными рисками для ядерной безопасности из-за активного использования беспилотников и нестабильной ситуации вокруг стратегических объектов энергетической инфраструктуры.