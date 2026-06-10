Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про суттєве зростання військової активності поблизу всіх українських атомних електростанцій, включно із Запорізькою АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. За оцінками організації, останні тижні характеризуються підвищеними ризиками для ядерної безпеки через активне використання безпілотників та нестабільну ситуацію навколо стратегічних об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Представники агентства зазначають, що протягом останніх двох тижнів у зонах спостереження навколо атомних станцій було зафіксовано понад сотню дронів. Частина з них наближалася до об'єктів на відстань близько двох кілометрів. Через загрозливу ситуацію персонал місії МАГАТЕ на Рівненській АЕС був змушений тимчасово перейти в укриття. Також на території Чорнобильського майданчика неодноразово лунали постріли, пов'язані з реагуванням на появу безпілотників у повітряному просторі.

Окрему увагу в агентстві приділили ситуації на Запорізькій АЕС. Наприкінці травня один із безпілотних літальних апаратів влучив у район турбінної зали шостого енергоблоку. Після інциденту експерти виявили пошкодження зовнішньої конструкції будівлі та локальні дефекти металевого облицювання. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що це перший випадок за понад рік, коли військова активність безпосередньо зачепила інфраструктуру станції.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа не може залишатися нейтральним посередником у потенційних переговорах щодо війни Росії проти України. На його переконання, європейські країни вже мають чітку позицію на підтримку України, а отже повинні виступати не спостерігачами, а повноцінними учасниками процесу.