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Путин окончательно решил уничтожить все украинские АЭС: на Западе предупредили о страшном сценарии

За последние две недели команды МАГАТЭ обнаружили более 100 беспилотников в зонах вокруг ядерных объектов, некоторые из них подошли на 2 км.

10 июня 2026, 16:00
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Клименко Елена

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о существенном росте военной активности вблизи всех украинских атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, которая находится под российской оккупацией. По оценкам организации, последние недели характеризуются повышенными рисками для ядерной безопасности из-за активного использования беспилотников и нестабильной ситуации вокруг стратегических объектов энергетической инфраструктуры.

Путин окончательно решил уничтожить все украинские АЭС: на Западе предупредили о страшном сценарии

Фото: из открытых источников

Представители агентства отмечают, что за последние две недели в зонах наблюдения вокруг атомных станций было зафиксировано более сотни дронов. Часть из них приближалась к объектам на расстояние около двух километров. Из-за угрожающей ситуации персонал миссии МАГАТЭ на Ровенской АЭС был вынужден временно перейти в укрытие. Также на территории Чернобыльской площадки не раз звучали выстрелы, связанные с реагированием на появление беспилотников в воздушном пространстве.

Особое внимание в агентстве уделили ситуации на Запорожской АЭС. В конце мая один из беспилотных летательных аппаратов попал в район турбинного зала шестого энергоблока. После инцидента эксперты обнаружили повреждение внешней конструкции здания и локальные дефекты металлической облицовки. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что это первый случай более чем за год, когда военная активность непосредственно затронула инфраструктуру станции.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может оставаться нейтральным посредником в потенциальных переговорах по войне России против Украины. По его убеждению, европейские страны уже имеют четкую позицию в поддержку Украины, а значит, должны выступать не наблюдателями, а полноценными участниками процесса.



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